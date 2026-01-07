Naši Portali
U POVODU GODIŠNJICE SMRTI

Spomenik Nikoli Tesli odlazi iz centra Zagreba

Zagreb: Obilježavanje 83. godišnjice smrti Nikole Tesle
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Paulo Simić/Hina
07.01.2026.
u 16:34

Teslin spomenik prvotno se nalazio ispred Instituta Ruđer Bošković, no 2006. godine premješten je u Teslinu ulicu u centru Zagreba povodom 150. obljetnice njegova rođenja

U povodu 83. godišnjice smrti Nikole Tesle, položeni su vijenci ispod kipa slavnog znanstvenika, a izaslanik ravnatelja Instituta Ruđer Bošković Karolj Skala kazao je da je sa Gradom Zagrebom postignut dogovor o premještanju kipa ispred instituta gdje se nalazi i kip Ruđer Boškovića. 

''Teslin doseg u mislima, idejama i djelima je izuzetno velikog radijusa i mi ovime želimo da poštujemo Meštrovićevo djelo i Meštrovićevu zamolbu da ta dva spomenika, Ruđer i Tesla, budu skupa. Oni su napravljeni da predstavljaju spomenički par, iste su veličine, napola se gledaju i prenose određenu poruku'', rekao je Skala kod kipa u Teslinoj ulici.

Teslin spomenik prvotno se nalazio ispred Instituta Ruđer Bošković, no 2006. godine premješten je u Teslinu ulicu u centru Zagreba povodom 150. obljetnice njegova rođenja. Institut Ruđer Bošković trenutno se obnavlja, a vraćanje spomenika očekuje se u ovoj godini, dodao je Skala. Time kip napušta lokaciju na kojoj je bio zadnjih dvadeset godina. ''Taj spomenički par u simbiozi predstavlja snagu prirodoslovlja i tehničkih znanosti za razvoj civilizacije na Zemlji. Tu je misao Meštrović pobrao od Tesle u prijateljskim kontaktima u New Yorku'', kazao je.

Vijenci povodom 83. godišnjice smrti položeni su u organizaciji ''Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost''. Predsjednica udruge Danica Mihajlović naglasila je da jedan od najpoznatijih svjetskih znanstvenika mladima može poslužiti kao uzor. ''Želimo poručiti da nam Nikola Tesla bude nadahnuće, da djelujemo etično i odgovorno te da radimo za opće dobro i budućnost'' poručila je Mihajlović, dodavši da se ove godine obilježava i 170. obljetnica Teslina rođenja.

Potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić istaknula je Grad Zagreb na razne načine čuva uspomenu na Nikolu Teslu. ''Ovim činom prisjećamo se njegovih vrijednih izuma koji su među najbitnijima za čovječanstvo, kao i načela kojima se pritom vodio, načela humanizma i rada za javno dobro. To je ono što želimo prenijeti današnjim generacijama'', rekla je Ivandić.

