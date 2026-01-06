Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
RIJEŠEN PROBLEM?

Holding o problemu s divljim deponijem u Zapruđu: 'Postavili smo blokove i videonadzor

Zagreb: Ilegalno odlagalište otpada na kraju Ulice Milana Mladenovića
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/11
Autori: Hana Ivković Šimičić, Nikolina Orešković
06.01.2026.
u 10:50

Za otpad koji se nalazi na dijelu privatnih površina, komunalni redar također je pokrenuo propisani postupak te će, nakon utvrđivanja svih zakonom propisanih uvjeta, rješenjem naložiti njegovo uklanjanje – naglasili su iz Holdinga te podsjetili da Zagrepčani na raspolaganju imaju i 22 reciklažna dvorište te mogućnost naručivanja besplatnog odvoza glomaznog otpada

Kako smo pisali u članku objavljenom u subotu, Stanari Ulice Karla Metikoša u Zapruđu već se godinama suočavaju s problemom koji, kako tvrde, gradske službe uporno rješavaju parcijalno ili – nikako. Riječ je o kombinaciji pojačanog tranzitnog prometa kroz tu ulicu i ilegalnog odlaganja otpada na kraju nedovršene susjedne Ulice Milana Mladenovića, prometnice duge svega 40-ak metara, koja povezuje Metikoševu s rotorom Zapruđe. Nalazi se na trasu produljene Avenije Dubrovnik koja bi rotor Zapruđe trebala spajati sa Sajmišnom cestom. 

– Otpad se kontinuirano odlaže na mjestu gdje cesta prestaje. Taj trend će se, naravno događati i u budućnosti, odnosno sve dok nadležni službenici iz Grada ne prepoznaju da je jedino trajno rješenje za ovu situaciju dovršetak već započetog projekta – napominje Marko Matanović, jedan od stanara Metikoševe. Dodaje kako bi taj prometni spoj pridonio sigurnijoj svakodnevici za više od 3500 stanara ulice, budući da bi se aveniji direktno povezalo sa Sajmišnom cestom, također jednom od najprometnijih cesta u metropoli.

Zagreb: Ilegalno odlagalište otpada na kraju Ulice Milana Mladenovića
30.12.2025., Zagreb - Ilegalno odlagaliste otpada na kraju Ulice Milana Mladenovica, gdje su odnedavno postavljene betonske barijere, koje onemogucuju pristup kamionima koji ilegalno deponiraju gradjevniski materijal. Photo: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema odgovoru koji su nam poslali naknadno, Čistoća je taj ilegalni deponij dosad sanirala ukupno 28 puta iu posljednje tri godine, od toga deset samo u 2025., a lokaciju su posljednji puta obišli 9. prosinca. – Izlaskom ophodarske službe na teren nakon zaprimanja upita utvrđeno je da se na navedenoj lokaciji trenutačno ne nalazi divlje odlagalište otpada. U cilju sprječavanja nastanka divljih odlagališta, u koordinaciji s ostalim nadležnim gradskim službama kontinuirano se provode preventivne mjere, koje uključuju pojačani nadzor, izdavanje prekršajnih kazni, postavljanje nadzornih kamera, fizičkih prepreka te druge odgovarajuće mjere sukladno propisima – napominju u komunalnom divu.

Potvrdili su da su upravo oni postavili betonske blokove a, kako dodaju, uveden je i videonadzor. – Za otpad koji se nalazi na dijelu privatnih površina, komunalni redar također je pokrenuo propisani postupak te će, nakon utvrđivanja svih zakonom propisanih uvjeta, rješenjem naložiti njegovo uklanjanje – naglasili su iz Holdinga te podsjetili da Zagrepčani na raspolaganju imaju i 22 reciklažna dvorište te mogućnost naručivanja besplatnog odvoza glomaznog otpada.

– Također podsjećamo da građani pojavu divljih odlagališta mogu prijaviti putem aplikacije MojZagreb. Prednost ovog sustava je mogućnost praćenja statusa prijave te zaprimanje obavijesti o sanaciji lokacije. Prijave zaprimljene putem aplikacije automatski se prosljeđuju nadležnim službama i uzimaju u postupanje – istaknuli su.

Ključne riječi
Zagrebački holding Zagreb Zapruđe ilegalni deponij

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dobri dom Velika Kosnica
POMOĆ U HLADNIM DANIMA

Grad Zagreb tijekom zimskih uvjeta osigurava dodatnu pomoć i smještaj za beskućnike

Grad Zagreb osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 115 beskućnika i to na dvije lokacije – u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama.

Državna matura
PRIPREME ZA ČETIRI PREDMETA

Samobor ponovno omogućava besplatne pripreme za maturu: Povećan interes u odnosu na prethodnu godinu

Pripreme će započeti 10. siječnja, održavat će se subotama, a nastava će se odvijati u prostoru srednjih škola u Samoboru. Program je bio otvoren za sve maturante samoborskih srednjih škola, ali i za učenike koji srednju školu pohađaju izvan Samobora, u Zagrebu i drugim gradovima, a koji su u predviđenom roku iskazali interes za besplatne pripreme za maturu.

Zagreb: Parkirališta trgovačkih centara na dan bojkota trgovina
POVEĆANJE PROTOČNOSTI

Parkirališne karte sada vrijede samo u kupljenoj zoni, mišljenja građana o novim pravilima su podijeljena

Glavni dispečer u Odjelu javnih parkirališta, Dinko Kušter, za HRT je pojasnio da se promjene odnose na sve korisnike navedenih karata. – Prije je, primjerice, karta kupljena za crvenu zonu vrijedila i u slabijim zonama. To više nije slučaj. Korisnicima koji imaju komercijalnu kartu za crvenu zonu ona vrijedi isključivo za crvenu zonu, isto kao i satne i dnevne karte – rekao je Kušter.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!