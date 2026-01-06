Holding o problemu s divljim deponijem u Zapruđu: 'Postavili smo blokove i videonadzor

Kako smo pisali u članku objavljenom u subotu, Stanari Ulice Karla Metikoša u Zapruđu već se godinama suočavaju s problemom koji, kako tvrde, gradske službe uporno rješavaju parcijalno ili – nikako. Riječ je o kombinaciji pojačanog tranzitnog prometa kroz tu ulicu i ilegalnog odlaganja otpada na kraju nedovršene susjedne Ulice Milana Mladenovića, prometnice duge svega 40-ak metara, koja povezuje Metikoševu s rotorom Zapruđe. Nalazi se na trasu produljene Avenije Dubrovnik koja bi rotor Zapruđe trebala spajati sa Sajmišnom cestom.

– Otpad se kontinuirano odlaže na mjestu gdje cesta prestaje. Taj trend će se, naravno događati i u budućnosti, odnosno sve dok nadležni službenici iz Grada ne prepoznaju da je jedino trajno rješenje za ovu situaciju dovršetak već započetog projekta – napominje Marko Matanović, jedan od stanara Metikoševe. Dodaje kako bi taj prometni spoj pridonio sigurnijoj svakodnevici za više od 3500 stanara ulice, budući da bi se aveniji direktno povezalo sa Sajmišnom cestom, također jednom od najprometnijih cesta u metropoli.

30.12.2025., Zagreb - Ilegalno odlagaliste otpada na kraju Ulice Milana Mladenovica, gdje su odnedavno postavljene betonske barijere, koje onemogucuju pristup kamionima koji ilegalno deponiraju gradjevniski materijal. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema odgovoru koji su nam poslali naknadno, Čistoća je taj ilegalni deponij dosad sanirala ukupno 28 puta iu posljednje tri godine, od toga deset samo u 2025., a lokaciju su posljednji puta obišli 9. prosinca. – Izlaskom ophodarske službe na teren nakon zaprimanja upita utvrđeno je da se na navedenoj lokaciji trenutačno ne nalazi divlje odlagalište otpada. U cilju sprječavanja nastanka divljih odlagališta, u koordinaciji s ostalim nadležnim gradskim službama kontinuirano se provode preventivne mjere, koje uključuju pojačani nadzor, izdavanje prekršajnih kazni, postavljanje nadzornih kamera, fizičkih prepreka te druge odgovarajuće mjere sukladno propisima – napominju u komunalnom divu.

Potvrdili su da su upravo oni postavili betonske blokove a, kako dodaju, uveden je i videonadzor. – Za otpad koji se nalazi na dijelu privatnih površina, komunalni redar također je pokrenuo propisani postupak te će, nakon utvrđivanja svih zakonom propisanih uvjeta, rješenjem naložiti njegovo uklanjanje – naglasili su iz Holdinga te podsjetili da Zagrepčani na raspolaganju imaju i 22 reciklažna dvorište te mogućnost naručivanja besplatnog odvoza glomaznog otpada.

– Također podsjećamo da građani pojavu divljih odlagališta mogu prijaviti putem aplikacije MojZagreb. Prednost ovog sustava je mogućnost praćenja statusa prijave te zaprimanje obavijesti o sanaciji lokacije. Prijave zaprimljene putem aplikacije automatski se prosljeđuju nadležnim službama i uzimaju u postupanje – istaknuli su.