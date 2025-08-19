Naši Portali
MIJENJA SE PRUGA

Završeni radovi na križanju kod Grškovićeve: ZET-ovi autobusi ponovno prometuju redovnim trasama

Zagreb: Radovi na zamjeni tramvajskih tračnica
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
19.08.2025.
u 15:32

U ZET-u podsjećaju i da je, zbog nastavka modernizacije tramvajske pruge u Ulici Ribnjak, koja je započela 16. lipnja, na dionici od Vlaške do Ulice Nikole Grškovića, kao i na Ksaverskoj cesti, i dalje obustavljen tramvajski promet od Gračanskog dolja do Draškovićeve.

Faza radova u zoni raskrižja Medveščak/Ribnjak/Degenova/Grškovićeva je završena te od ponedjeljka, 18. kolovoza, od 8.30 sati, autobusne linije 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij), 201 (Kaptol - Kvaternikov trg), 203 (Svetice - Kaptol), 226 (Kaptol - Remete - Svetice), 238 (Kaptol - Kozjak) i 613 (Kaptol - Gračansko dolje) ponovno prometuju redovnim trasma, javljaju u ZET-u. 

Podsjećaju i da je, zbog nastavka modernizacije tramvajske pruge u Ulici Ribnjak, koja je započela 16. lipnja, na dionici od Vlaške do Ulice Nikole Grškovića, kao i na Ksaverskoj cesti, i dalje obustavljen tramvajski promet od Gračanskog dolja do Draškovićeve.  Tramvajska linija 15 (Mihaljevac - Gračansko Dolje) tako je do prvih dana rujna obustavljena, a linije 8 i 14 prometuju izmijenjenim trasama. Linija 8 iz Zapruđa prometuje do Kvaternikovog trga, a linija 14 iz Zapruđa do Trga žrtava fašizma sljedećim trasama:

Linija 8: Kvaternikov trg - Draškovićeva - Branimirova tržnica - Autobusni kolodvor - Zapruđe
Linija 14: Trg žrtava fašizma - Trg hrvatskih velikana - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Arena Zagreb - Zapruđe.
Umjesto tramvaja u prometu je privremena autobusna linija 613 (Kaptol - Gračansko dolje) koja prolazi trasom: Kaptol - Degenova - Medveščak - Ksaver - Mihaljevac - Gračansko dolje. Autobusi radnim danom i subotom polaze svakih 10 minuta, a nedjeljom svakih 14 minuta. Na noćnoj liniji 33 (Mihaljevac - Savišće) umjesto tramvaja djelomično izmijenjenom trasom vozi autobus. U smjeru Mihaljevca autobusi noćne linije 33 koriste stajalište „Medveščak“ u Ulici Nike Grškovića, dok je stajalište „Draškovićeva“ u smjeru Savišća izmješteno južnije, na lokaciju Trg hrvatskih velikana 2 (kod trgovine Mlinar).
 
Prolazno stajalište „Gračansko dolje“, koje u smjeru Mihaljevca koriste autobusi linije 233 (Mihaljevac - Markuševec), izmješteno je 30 metara južnije. Novi vozni red tramvajskih i autobusnih linija dostup an je na početno-krajnjim stajalištima te internetskoj stranici ZET-a. 

Trasa autobusne linije 613:

Foto: ZET

