Zavirite u svijet i tajne zagrebačkih zlatara i besplatno podarite svom nakitu novi sjaj

Želite li besplatno očistiti svoj nakit, zaviriti u svijet zlatarskog umijeća, upoznati majstore zanata i doživjeti dio zagrebačke kulturne baštine koja se stoljećima prenosi s generacije na generaciju - pridružite se radionicama i posjetite ateljee u sklopu manifestacije „Sjaj tradicije: Zlatari Zagreba“. Zagrebački zlatari, u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba, u petak će građanima ponuditi jedinstvenu priliku da bolje upoznaju nakit koji posjeduju te da mu vrate izgubljeni sjaj.

– Ovo je prilika da Zagrepčani i njihovi gosti vide gdje i kako nastaje nakit koji nose, da razgovaraju s ljudima koji ga stvaraju i da osjete zašto je zagrebačko zlatarstvo neizostavan dio identiteta našega grada – rekao je Goran Jelinek, pročelnik Sekcije zlatari i urari Udruženja obrtnika grada Zagreba. Dodaje kako je cilj manifestacije i obogatiti kulturnu te turističku ponudu Zagreba u ovom predblagdanskom razdoblju.

Posjetitelji koji se odluče za popravak svog nakita ili kupnju novog komada moći će ostvariti popust skupljanjem pečata, a sve će dočekati i čaša pjenušca kao dobrodošlica. Popis dvadeset i tri zlatarnice koje sudjeluju u programu, kao i sve detalje manifestacije, možete pronaći na službenoj web stranici Udruženja obrtnika grada Zagreba.