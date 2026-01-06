FOTO Cesta prema jugu je živi led, zatvorena Sljemenska cesta, sniježni kaos zahvatio Hrvatsku i Europu

Snijeg radi probleme u Hrvatskoj i u ostatku Europe. Zatvorene su ceste, a ljudi se zaustavljaju na putu, jer je prometovanje jako teško, osobito autocestom. Sve zimske službe su na terenu, trude se s ralicama napraviti što više posla, a snijeg ne prestaje padati. Preporuka je uopće ne kretati na put.

15:20 - S kontinentalne strane Sv. Roka je snijeg i -6°C, a s morske na 0°C pada ledena kiša i puše bura. Cesta je živi led.'Tko ne mora, neka ne ide na put', javljaju nam reporteri sa terena

15:00 - Voditelj zagrebačke zimske službe Ivan Špehar javio je kako su sve službe na terenu, a da im najveće probleme stvaraju auti parkirani u uskim ulicama. Moli građane za strpljenje. Pozvao je građane na oprez u prometu i da budu strpljivi kako bi Zimska služba, koja pokriva 2652 kilometara i 14 milijuna četvornih metara, odradila danas svoj posao, da bi na sutrašnji, radni dan sve funkcioniralo kako treba.

14:50 - Brze Eurostar linije za Pariz iz Amsterdama bile su otkazane ili su kasnile. U gradskoj zračnoj luci Schiphol otkazano je više od 400 letova i to većinom nizozemske podružnice Air France-KLM pošto je zimsko vrijeme peti dan zaredom paraliziralo promet u jednom od glavnih europskih tranzitnih čvorišta. Španjolski državljanin Javier Sepulveda blokiran je na Schipholu već tri dana i ne može se vratiti kući u Norveškoj.

14:40 - Ledeni vremenski uvjeti zahvatili su u utorak i druge dijelove Europe, a snijeg i led prisilili su na otkazivanje stotina letova u Nizozemskoj i doveli do smrti pet osoba na francuskim cestama. Domaći željeznički promet u Nizozemskoj potpuno je obustavljen u utorak ujutro nakon što je prekid IT sustava pogoršao poremećaje u željezničkoj mreži te zemlje. Vlakovi su u dijelovima zemlje počeli prometovati nekoliko sati poslije, ali problemi su i dalje postojali u regiji oko Amsterdama, popularne turističke destinacije.

14:20 - Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snježnih nanosa, Sljemenska cesta je službeno zatvorena za sav promet. Odluka o zatvaranju donesena je nakon što je nekoliko osobnih vozila, unatoč upozorenjima, ostalo zaglavljeno na dionici prema vrhu, što je onemogućilo normalno kretanje.

