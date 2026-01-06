Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Cesta prema jugu je živi led, zatvorena Sljemenska cesta, sniježni kaos zahvatio Hrvatsku i Europu

kolona zbog snijega
Foto: Sandra Veljković
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
06.01.2026.
u 14:40

Sljemenska cesta zatvorena je za sav promet zbog snježnih nanosa i nekoliko zaglavljenih vozila koja blokiraju prolaz

Snijeg radi probleme u Hrvatskoj i u ostatku Europe. Zatvorene su ceste, a ljudi se zaustavljaju na putu, jer je prometovanje jako teško, osobito autocestom. Sve zimske službe su na terenu, trude se s ralicama napraviti što više posla, a snijeg ne prestaje padati. Preporuka je uopće ne kretati na put.

15:20 - S kontinentalne strane Sv. Roka je snijeg i -6°C, a s morske na 0°C pada ledena kiša i puše bura. Cesta je živi led.'Tko ne mora, neka ne ide na put', javljaju nam reporteri sa terena

15:00 - Voditelj zagrebačke zimske službe Ivan Špehar javio je kako su sve službe na terenu, a da im najveće probleme stvaraju auti parkirani u uskim ulicama. Moli građane za strpljenje. Pozvao je građane na oprez u prometu i da budu strpljivi kako bi Zimska služba, koja pokriva 2652 kilometara i 14 milijuna četvornih metara, odradila danas svoj posao, da bi na sutrašnji, radni dan sve funkcioniralo kako treba.

14:50 -  Brze Eurostar linije za Pariz iz Amsterdama bile su otkazane ili su kasnile. U gradskoj zračnoj luci Schiphol otkazano je više od 400 letova i to većinom nizozemske podružnice Air France-KLM pošto je zimsko vrijeme peti dan zaredom paraliziralo promet u jednom od glavnih europskih tranzitnih čvorišta. Španjolski državljanin Javier Sepulveda blokiran je na Schipholu već tri dana i ne može se vratiti kući u Norveškoj.

14:40 - Ledeni vremenski uvjeti zahvatili su u utorak i druge dijelove Europe, a snijeg i led prisilili su na otkazivanje stotina letova u Nizozemskoj i doveli do smrti pet osoba na francuskim cestama.  Domaći željeznički promet u Nizozemskoj potpuno je obustavljen u utorak ujutro nakon što je prekid IT sustava pogoršao poremećaje u željezničkoj mreži te zemlje. Vlakovi su u dijelovima zemlje počeli prometovati nekoliko sati poslije, ali problemi su i dalje postojali u regiji oko Amsterdama, popularne turističke destinacije.

14:20 - Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snježnih nanosa, Sljemenska cesta je službeno zatvorena za sav promet. Odluka o zatvaranju donesena je nakon što je nekoliko osobnih vozila, unatoč upozorenjima, ostalo zaglavljeno na dionici prema vrhu, što je onemogućilo normalno kretanje.

FOTO Zima na Sljemenu: Jedni se sanjkali, drugi izvlačili automobil iz snijega
kolona zbog snijega
1/30
FOTO Pogledajte zatrpane autoceste, leda i snijega ima posvuda
kolona zbog snijega
1/25
Ključne riječi
zatvoreno snijeg sljemenska cesta Sljeme

Komentara 4

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
14:53 06.01.2026.

Super je to sposobna gradska uprava organizirala

AN
Anteo
15:21 06.01.2026.

Sretno vam bilo na skijaju, još da se žičara zatvori onda skijaši imati potpuni doživljaj zime.

AN
Antonio1952
15:20 06.01.2026.

Odakle snijeg u sijecnju, gradska vlast je iznenadjena.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dobri dom Velika Kosnica
POMOĆ U HLADNIM DANIMA

Grad Zagreb tijekom zimskih uvjeta osigurava dodatnu pomoć i smještaj za beskućnike

Grad Zagreb osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 115 beskućnika i to na dvije lokacije – u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama.

Državna matura
PRIPREME ZA ČETIRI PREDMETA

Samobor ponovno omogućava besplatne pripreme za maturu: Povećan interes u odnosu na prethodnu godinu

Pripreme će započeti 10. siječnja, održavat će se subotama, a nastava će se odvijati u prostoru srednjih škola u Samoboru. Program je bio otvoren za sve maturante samoborskih srednjih škola, ali i za učenike koji srednju školu pohađaju izvan Samobora, u Zagrebu i drugim gradovima, a koji su u predviđenom roku iskazali interes za besplatne pripreme za maturu.

Zagreb: Parkirališta trgovačkih centara na dan bojkota trgovina
POVEĆANJE PROTOČNOSTI

Parkirališne karte sada vrijede samo u kupljenoj zoni, mišljenja građana o novim pravilima su podijeljena

Glavni dispečer u Odjelu javnih parkirališta, Dinko Kušter, za HRT je pojasnio da se promjene odnose na sve korisnike navedenih karata. – Prije je, primjerice, karta kupljena za crvenu zonu vrijedila i u slabijim zonama. To više nije slučaj. Korisnicima koji imaju komercijalnu kartu za crvenu zonu ona vrijedi isključivo za crvenu zonu, isto kao i satne i dnevne karte – rekao je Kušter.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!