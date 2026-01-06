Naši Portali
SVE EKIPE SU NA TERENU

Voditelj zagrebačke zimske službe: 'Problem su vozila parkirana u uskim ulicama, ralica ne može proći'

Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Anamarija Grbin/Hina
06.01.2026.
u 15:07

Po njegovim riječima, najviše poteškoća zadaju im vozila parkirana u uskim ulicama što onemogućava prolaz ralica koje se moraju vraćati na isto mjesto u nadi da su ih vlasnici uklonili

Svih 245 ekipa Zimske službe Grada Zagreba na terenu su zbog povećanog intenziteta padalina, rade od ponedjeljka od 6 sati ujutro i pretpostavlja se da će raditi danas cijeli dan i noć, te sutra cijeli dan, rekao je Hini voditelj Zimske službe Zagreb Ivan Špehar. „Trenutno su sve ekipe na terenu, prije dva sata bile su na brdskim predjelima prvog i drugog prioriteta, prije sat vremena je izdan nalog za sve ekipe”, rekao je Špehar, dodavši kako Zimska služba prilagođava aktivnosti u skladu s aktualnim meteorološkim uvjetima.

Po njegovim riječima, najviše poteškoća zadaju im vozila parkirana u uskim ulicama što onemogućava prolaz ralica koje se moraju vraćati na isto mjesto u nadi da su ih vlasnici uklonili. „Sljemenska cesta je cijelo vrijeme prohodna, no danas je povećan intenzitet odlaska građana na Sljeme pa se isto javlja problem parkiranih automobila”, dodao je.

Pozvao je građane na oprez u prometu i da budu strpljivi kako bi Zimska služba, koja pokriva 2652 kilometara i 14 milijuna četvornih metara, odradila danas svoj posao, da bi na sutrašnji, radni dan sve funkcioniralo kako treba.
Ključne riječi
Zagreb Zimska služba gužve poledica snijeg

