Zatvaraju se ulice, ZET-ove linije mijenjaju trasu... Pogledajte kojim putevima u Zagrebu nećete moći proći

Zbog održavanja 13. Zagrebačkog noćnog cenera, a na zahtjev organizatora, Grad je donio suglasnost za privremeno zatvaranje prometa u nedjelju, 3. studenog od 19 do 20.30 sati na sljedećim lokacijama:

Palmotićeva (od Amruševe do Boškovićeve) – Boškovićeva (od Jurišićeve do Draškovićeve) – Držislavova – Trg žrtava fašizma – Račkog – Trg hrvatskih velikana – Jurišićeva (od Draškovićeve do Palmotićeve) – Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Ilica (od Trga bana Josipa Jelačića do Krajiške) – Krajiška – Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trg Republike Hrvatske) – Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik) – Masarykova – Teslina – Trg Nikole Zrinskog (sjeverni kolnik od Praške do Amruševe) – Amruševa – Palmotićeva (od Amruševe do Jurišićeve) 1 zapadni prometni trak.

Također će privremeno biti zaustavljen tramvajski promet i to:

od 19,00 do 19,20 na lokaciji – Trg žrtava fašizma – Račkog – Draškovićeva

od 19,00 do 20,15. na lokaciji – Jurišićeva – Trg bana J. Jelačića – Ilica (od Trg bana J. Jelačića do Ulice Republike Austrije) – Frankopanska – Trg Republike Hrvatske – Trg Nikole Zrinskog – Praška

Podsjetimo, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni Kolodvor - Trg žrtava fašizma

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Autobus na liniji 617 (Gračansko Dolje - Draškovićeva) će zadnji polazak iz Draškovićeve ostvariti u 18.54 sati, a nakon toga će do 19.20 sati biti preusmjeren na Kaptol. U 19 sati će na nekoliko minuta, do prolaska svih trkača, tramvajski promet biti obustavljen Draškovićevom ulicom i Trgom žrtava fašizma.

