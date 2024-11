FOTO Malo je nedostajalo! Skoro je došlo do loma: 'Ne prati znakove pa još psuje i pokazuje da nisam normalan'

Važno je poštivati prometne znakove jer oni osiguravaju sigurnost svih sudionika u prometu, smanjujući rizik od nesreća. Pomažu i u održavanju reda na cestama, omogućuju bolji protok prometa i sprječavanje zastoja. Osim toga, pridržavanje prometnih pravila pokazuje odgovornost i poštovanje prema drugim vozačima, pješacima i biciklistima.

Ipak, često smo svjedoci raznih prometnih prekršaja na zagrebačkim prometnicama. Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, tako se našla objava s opisom: "Kad voziš po svojim pravilima pa skoro napraviš sudar". Prema fotografijama, vidi se kako se sivi automobil nalazi u prometnoj traci za skretanje udesno, no on svejedno nastavlja voziti ravno i skoro uzrokuje prometnu nesreću. Fotografije su nastale u strogom centru Zagreba, na uglu Palmotićeve i Boškovićeve ulice.

"Tu je bilo prometnih i prometnih. Živio u Boškovićevoj od rođenja do prije 15 godina, svaka druga noć upravo radi ove situacije prometna. Letjeli su u nekoć dućan tu na uglu Boškovićeve i Palmotićeve, masa stupića, i tako dalje", jedan je od komentara ispod objave.

VEZANI ČLANCI:

A da do nesreća na ovom raskrižju dolazi često, može se vidjeti i iz ostalih komentara. "Ista situacija na istom raskrižju. Ja iz srednje skrećem desno, a ona iz desne ide ravno i još psuje i rukama pokazuje da nisam normalan", "Neki dan me skršila vozačica iz Rijeke, baš križanje prije ovog... Iz srednje trake na semaforu odlučila skrenut lijevo u Đorđićevu. Da je barem pogledala u retrovizor, vidjela bi me"...

"Pored vozača koji rade svašta postoji i problem nejasne, zbunjujuće ili pretjerane signalizacije. Ispred ovog raskršća postoji ploča koja pokazuje kako se trake dijele, postoji i horizontalna signalizacija. No, plavi znak desno je zbunjujuć za nekoga tko se ne snalazi, prati nedovoljno dobru navigaciju, i sl. Ako stane ispod tog znaka, ili se ravna po tom znaku, on mu pokazuje da može i ravno. Pored toga, postoje još gluplji znakovi, a to je istovrsni znak lijevo. Čemu on služi osim možda nekom rođaku koji je bio plaćen po postavljenom znaku. Vozač iz lijeve trake nikako ne može desno iako mu znak to sugerira. Cijeli centar i zeleni valovi popločeni su ovakvom vrstom signalizacije", napisao je, pak, jedan korisnik Facebooka.