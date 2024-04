Zaronite u bogatu povijest našeg sporta: Krije se na Kineziološkom fakultetu, a u središtu su ovi sportaši

U prostorijama zagrebačkog Kineziološkog fakulteta cijeli travanj moći ćete pogledati izložbu pod nazivom "Osam staza skrivenog okvira – povijest paraplivanja u Hrvatskoj" koju organiziraju Hrvatski športski muzej (HŠM), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) i Hrvatski paraplivački savez (HPPS), uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija. To je prva izložba HŠM-a u godini u kojoj će se za javnost otvoriti i prvi stalni postav Muzeja kao nacionalne muzejske ustanove.

Od kraja 2024. posjetitelji će, naime, moći zaroniti u bogatu povijest hrvatskoga sporta i upoznati se s najvrjednijom sportskom baštinom Hrvatske od sredine 19. stoljeća do danas. Dio te povijesti je i parasport te paraplivanje, kojemu je i posvećena izložba autorica Martine Vargek, više kustosice HŠM-a, i Ane Sršen, proslavljene hrvatske plivačke paraolimpijke i potpredsjednice HPO-a.

– Izložba priča priču o razvoju i povijesti HPO-a i HPPS-a, u središtu su naši paraplivači i paraplivačice i njihova postignuća na najvećim natjecanjima – europskim i svjetskim prvenstvima te Paraolimpijskim igrama. Među njima su na izložbi prisutni i Mihovil Španja (najtrofejniji hrvatski parasportaš od neovisnosti RH), Roko Mikelin Opara (naš prvi sudionik Paraolimpijskih igara 1980. i najtrofejniji hrvatski paraolimpijac plivač), Ana Sršen, Toni Brajša, Paula Novina i brojni drugi – kazala je ravnateljica Muzeja Danira Bilić.

VEZANI ČLANCI:

Hrvatski športski muzej svoj je put započeo upravo na Kineziološkom fakultetu prije 65 godina, a dekan KIF-a Mario Bajić kazao je da je ovo već druga izložba HŠM-a kojoj je fakultet domaćin. Mihovilu Španji, naime, drago je što se izložba o hrvatskom paraplivanju napokon dogodila, i to u domu hrvatskog sporta, na Kineziološkom fakultetu.

– Nadam se da će i hrvatski paraolimpizam i paraplivanje biti sve bliže i bliže hrvatskoj sportskoj i široj javnosti i da ćemo i zahvaljujući i ovoj izložbi i sličnim događajima imati prilike i u budućnosti vidjeti još više hrvatskih osvajača medalja na europskim i svjetskim prvenstvima i Paraolimpijskim igrama – kazao je Španja.

Koautorica izložbe, viša kustosica HŠM Martina Vargek, potvrdila je da je bilo jako zahtjevno raditi izložbu o povijesti paraplivanja. Nije bilo pisanih izvora, dodala je, već su sve prikupili na temelju usmenih izvora, predmeta i medalja paraplivača i paraplivačica. A na izložbi su radili gotovo godinu i pol. Između ostalog, predsjednik HPO Ratko Kovačić podsjetio je da ove godine HPO slavi 60 godina organiziranog bavljenja sportom osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

– Ovdje su predstavljeni plivači koji su proslavili hrvatsko paraplivanje, koje je naš najmasovniji parasport. Vjerujem da će se ovaj sjajni niz medalja nastaviti i u Parizu, vjerujem u naše sportaše i paraplivače – ustvrdio je Kovačić. Izložba je, isto tako, prilagođena slijepim i slabovidnim osobama s pomoću audiodeskripcije tekstova na hrvatskom i engleskom jeziku. U suradnji s Hrvatskim savezom slijepih tiskan je i katalog izložbe na Brailleovu pismu i uvećanom crnom tisku.

Izložba ima pet cjelina. U prvoj cjelini prikazuje se razvoj parasporta i paraplivanja u Hrvatskoj tijekom povijesnog razvoja Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga paraplivačkog saveza. U drugoj cjelini predstavljaju se prema redoslijedu osvojenih medalja na paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima Roko Mikelin Opara, Ana Sršen, Mihovil Španja, Kristijan Vincetić, Dino Sinovčić, Sanja Milojević, Ante Rađa i Emma Mečić. Također, predstavljeni su i predstavnici na paraolimpijskim igrama od kojih se ističu Nataša Sobočan, Matija Grebenić, Tomi Brajša i Paula Novina. Na XVII. Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine hrvatski predstavnici bit će Emma Mečić, Paula Novina i Dino Sinovčić.

Treća cjelina prikazuje discipline u paraplivanju i sportske klase, a četvrta disciplina odnosi se na povijesni razvoj i pregled osvojenih medalja na paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima. Posljednji dio izložbe pod nazivom “Ispred okvira” prikazuje razgovore s paraplivačicama koje su osvojile medalje na velikim natjecanjima Emmom Mečić i Anom Sršen te paraplivačima Rokom Mikelinom Oparom, Dino Sinovčićem, Mihovilom Španjom i Kristijanom Vincetićem. Izložba je bogata i sjajnim fotografijama kojima je autor fotoreporter Hine Damir Senčar.

– Divno je što je izložba postavljena na Kineziološkom fakultetu gdje će je vidjeti i brojni studenti, budući sportaši, kojima će, siguran sam, poslužiti i motivacija. Najljepša stvar u sportu je kad osvojite olimpijsku medalju. Svima koji su to ostvarili čestitam, znam koliko je to veliki ponos. No, još je bitnije kad možete s nekim podijeliti taj osjećaj kad ste nešto osvojili. Zato mi je drago što smo blizu cilju i da ćemo krajem ove olimpijske godine prvi put za javnost otvoriti stalni postav Hrvatskoga športskog muzeja, u Ilici 13 u Zagrebu – zaključio je Krešimir Partl, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija, na otvorenju izložbe. A “Osam staza skrivenog okvira” na Kineziološkom fakultetu može se razgledati do 30. travnja u vremenu od 14 do 20 sati. Nakon toga planira se gostovanje u drugim gradovima Hrvatske.

VIDEO: Party tramvaj u Zagrebu