Zaposleno je 50 žena, u program uključili 368 osoba

U sklopu projekta “Socijalno se uključi i zaposli – SUZI” zaposleno je pedesetak dugotrajno nezaposlenih žena, a one se brinu za 368 starijih i nemoćnih osoba kojima je to potrebno.

Rečeno je to na jučerašnjoj završnoj konferenciji projekta koji traje od kolovoza 2019. do veljače 2022. godine, a njegova vrijednost od 10 milijuna kuna u potpunosti je financirana iz europskih sredstava. Cilj projekta je osposobiti i zaposliti žene iz skupina koje se inače teško zapošljavaju, poput Romkinja, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnica i starijih od 50 godina, a one svojim radom starijim i nemoćnim osobama omogućuju život u vlastitom domu umjesto u udomiteljskim obiteljima ili institucijama. Riječ je o najvećem socijalnom projektu u Hrvatskoj, provedenom kroz prvu fazu programa zapošljavanja žena “Zaželi”.