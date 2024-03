Zagrepčani, oprez! Zbog radova uvode promjene na nekim autobusnim linijama

Peroni 1, 2 i 3 na treminalu Dubrava bit će privremeno ukinuti od sutra ujutro pa sve do završetka sanacije kolotraga, javljaju to iz ZET-a. Polazni peron autobusne linije 206 (Dubrava - Miroševec privremeno će biti izmješten na sjeverni dio terminala Dubrava, ispred caffe bara "Voljeni Vukovar". Polazni peron linije 210 (Dubrava - Studenski grad - Novi Retkovec) privremeno će biti izmješten sjeverno od perona 9.

Linija 223 (Dubrava - Trnovčica - Dubec) privremeno će polaziti s perona 4. Ulaz, odnosno izlaz autobusa s Ulice Dubrava na terminal neće biti moguć te će autobusi koristiti ulaz i izlaz s Ulice Gojka Šuška. Izlazni peron bit će na zapadnoj strani terminala Dubrava.



A promjena ima i na trasi linije 280 (Dubec - Sesvete - Šimunčevec) i to od petka do završetka asfaltiranja dijela Ulice Šimunčevec, prometovati djelomično izmijenjenom trasom. Bus vozi redovnom trasom do raskrižja Vugrovečke ceste i Dobrodolske ulice pa nastavlja Vugrovečkom prema Zlatarskoj. Skreće u Šenoinu pa preko Slatinske nastavlja na Popovićevu do Šimunčevca. Isto vrijedi i za suprotni smjer.

VEZANI ČLANCI:

-Na redovnoj trasi autobusna linija neće koristiti stajalište Dobrodolska na Dobrodolskoj ulicu u smjeru Šimunčevca, kao ni obostrana stajališta Dobrodol - Šimunčevečka, Grahovec, Šiletići i Mudifaji, a na izmijenjenom dijelu trase autobus neće koristiti usputna stajališta, osim autobusnog stajališta Vugrovečka 70- napominju iz ZET-a te mole putnike za razumjevanje.

VIDEO: Suđenje Dušku Tanaskoviću zbog ubojstva na Zrću