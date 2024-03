Pripremite se za novi krkljanac: U centru Zagreba zbog radova otežan promet na važnom križanju

Po centru Zagreba u tijeku je niz radova na rekosnmtrukciji porometa, a i zbog objekata u obnovi, dijelovi prometnih traka su zakrčeni šsto stvara nesnosne gužve.

One će po svemu sudeći u sljedećih tjedan dana biti još veće jer na vrlo prometnom raskrižju Klaićeve i Medulićeve ulice, jer će se od srijede 20. ožujka od 8,00 sati do srijede 27. ožujka 2024. do 14,00 sati, odvijati radovi na ugradnji podzemnih spremnika.

Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika, a promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Iz gradske uprave mole za strpljenje, kojega zagrebački vozači imaju sve manje.