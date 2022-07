Zagrebački Advent ove godine od žičare do Kozari boka, vratit će se i svima omiljena aktivnost

Ispred donje postaje kupite porciju fritula i čašu kuhanog vina, a onda možete sjesti u gondolu pa s obitelji ili prijateljima druženje nastaviti gledajući noćnu panoramu Zagreba dok putujete prema vrhu Medvednice na 1030 metara nadmorske visine. Ovogodišnji će Advent, među ostalim, po tome biti drukčiji jer će se, za razliku od lani, osim u centru grada obilježavati u gotovo svim zagrebačkim četvrtima, a jedna od lokacija je i nova sljemenska žičara. Do deset ugostiteljskih i do tri kućice sa suvenirima postavit će se kod ulaza u donju postaju žičare pa će putnici prije ili poslije putovanja do Sljemena moći i degustirati tamošnju adventsku ponudu.

Odmah predajemo papire

Za božićne i novogodišnje dane feštat će se, dakle, u Donjem i Gornjem gradu te u još 13 četvrti pa će se tako adventska ponuda moći probati i na Trgu dr. Franje Tuđmana, ispred Narodnog sveučilišta Dubrava, na Kvatriću, u Kozari boku, na središnjem trgu u Španskom, na dvije lokacije u Novom Zagrebu... Grad je raspisao natječaj za dodjelu lokacija na javnoj površini za postavljanje pokretnih naprava, odnosno kućica, a jedna od novih lokacija jest i pješačka zona u Vlaškoj, između Draškovićeve i Palmotićeve, koja je nedavno uređena. Novost u odnosu na prošlu godinu jest i to da se kućice s ugostiteljskom i prodajnom ponudom vraćaju na Zrinjevac i Trg kralja Tomislava.

A to je, slažu se naši sugovornici, definitivno korak naprijed u odnosu na to kako je Advent bio organiziran lani. Prošlogodišnji, prvi Advent u "režiji" nove gradske vlasti svojim sadržajem, ili bolje reći njegovim nedostatkom, polarizirao je domaće, ali i strane posjetitelje. Nezadovoljni su posebno bili oni koji za kobasice i kuhano vino nisu htjeli odlaziti u centar, već su se s obiteljima htjeli prošetati kvartom. A to će sad i moći, na zadovoljstvo lokalnih udruga i organizacija. Prema tekstu natječaja, kućice će se dodjeljivati bez licitacije. Umjesto takvoga oblika nadmetanja pobijedit će oni koji za lokaciju predlože najbolji i najkreativniji koncept programa i ponude. Iznimka su zapadni dio Jelačić-placa te lokacije u Gajevoj i Bogovićevoj ulici, gdje će se održati nadmetanje, a licitirat će se i za koncesiju na Tomislavcu, Zrinjevcu te Strossmayerovu trgu.

– Već do kraja tjedna mislimo predati svoju ponudu. Nećemo puno odavati program, ali najvažnije je da ćemo biti fokusirani na sadržaj za djecu jer ih u našem kvartu ima mnogo – kaže Danijel Perić iz udruge Rekreativan kvart, koja je posljednjih godina organizirala Advent u Španskom. No, kako doznajemo, adventska ponuda ni ove godine neće uključiti kvartovska klizališta, zbog čega bi moglo biti manje prijava.

– Ne isplati nam se organizirati ništa ako neće biti klizališta. Ljudi su ovamo dolazili pojesti i popiti upravo zato što nisu morali pola sata voziti do centra da bi se klizali pa im je to bilo zgodno. Ne vjerujem da će nam netko doći samo zbog hrane i pića – kaže Vladimir Iviček, vijećnik u Gradskoj četvrti Brezovica i direktor tamošnjeg nogometnog kluba koji je proteklih godina bio organizator brezovičkog adventskog klizališta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No klizalište se zato ove godine vraća na Tomislavac, što bi moglo oduševiti ljubitelje ove zimske aktivnosti. Površinom će biti dosta manje nego prijašnjih godina, do 1750 kvadrata, a natječaj za dodjelu koncesije predviđa da ne smije zauzimati više od 600 četvornih metara zelene površine. Klizalište kao dio manifestacije Ledeni park posljednjih je godina organizirala Katapult promocija, a vlasnica Slavica Olujić Klapčić kaže kako je pozitivno da je Grad Zagreb ove godine raspisao natječaj na koji se mogu javiti tvrtke koje se profesionalno bave organizacijom manifestacija. Najvjerojatnije će se, kaže, javiti na natječaj, a trenutačno su u procesu proučavanja njegovih uvjeta.

U istoj su fazi i ostali popularni organizatori događaja, poput agencije Kokoš ili jaje, koja je već deset godina poznata po Fuliranju. Prošle su godine Advent proveli u "gostima", odnosno ispred hotela Esplanade, a hoće li se ove sezone vratiti na dobro poznatu lokaciju na Strossmayerovu šetalištu?

Krenulo se na vrijeme

– Iskreno, još ne razmišljamo o tome, tek smo u fazi rastavljanja Pizza Festivala – kaže Hana Klain, voditeljica komunikacija. No o tome već razmišlja Marin Medak iz Rougemarina, čija je ponuda također popularna na Adventu.

– Super je što se ove godine s organizacijom krenulo na vrijeme, ali moram s druge strane priznati da su mi čudni kriteriji po kojima će ocjenjivati kreativnost programa. Što točno znači kreativnost? Uglavnom, još razmišljam kako ću se javiti na natječaj – kaže Medak. •