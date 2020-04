Škola trčanja se snašla u vrijeme korona krize: treninge održava live na Facebooku

- Idemo, čučanj, deset komada. Jedan, dva... Pazite, pete uz tlo. Dobar! Sad iskoraci... – tako svojim polaznicima govori trener Marko Bićaić dok oni, njih oko 150, pozorno prate njegove pokrete i nastoje ih što bolje imitirati. I to svatko iz svoje sobe, jer se treninzi u Trčaoni, najvećoj i najstarijoj školi trčanja i nordijskog hodanja u Hrvatskoj, zbog prevencije od koronavirusa umjesto na savskom nasipu odvijaju – online.

Ponedjeljkom, srijedom i petkom u 18 sati, Bićanić i njegovi kolege Filip Koradžija i Borna Šeremet na Facebook stranici Trčaone naizmjence „lajvaju“ treninge za svoje polaznike, kojih je samo u Zagrebu oko 200, a priređuju i vježbe disanja, dok trenerica Lucija Šćur na ovaj način drži jutarnje seanse joge. No, osim članova Trčaone, kaže osnivač i voditelj Trčaone Nedeljko Vareškić, prisustvovati mogu svi koji to žele. Tako je i bilo jer je samo prvi „live“ pogledalo više od tri tisuće ljudi, dok svi ostali video treninzi imaju između tisuću i dvije pregleda.

- Kao škola trčanja, naravno da nam je fokus rekreacija na zraku, ali zbog korone to ne možemo. Iskorištavamo ovo vrijeme da svoje polaznike a i sve ostale držimo u pokretu barem kod kuće, treninzima od sat vremena tri puta tjedno – objašnjava Vareškić. Ne smeta zatvoren prostor, dodaje, jer se treninzi baziraju na vježbama snage i izdržljivosti kojima se „održavaju“ one grupe mišića potrebne za rekreativno trčanje, sudjelovanje u polumaratonima....

- Trening se sastoji od tri glavna dijela. Naravno, razgibavanje pa onda radimo na vježbama donjeg dijela tijela koji trkači trebaju rekreirati, pa trup... Treninzi su zamišljeni kao serijal, pa će se svaki put trenirati nešto drugo i postupno ćemo otežavati vježbe, a konačan rezultat je da ljudi koji gledaju budu fit i spremni za trčanje kad konačno izađu iz izolacije – objašnjava trener Filip Koradžija, koji priznaje da mu je održavanje treninga iz vlastite sobe i razgovor s kamerom isprva bilo neobično. No, kaže, ohrabrili su ga povratne reakcije gledatelja.

- Kad radim live stream točno znam koliko ga je ljudi gledalo od početka i onda prekinulo nakon 20 minuta, a koliko ih je ostalo skroz do kraja. Iznenadilo me je što su skoro svi sa mnom bili cijelo vrijeme, što očigledno znači da im je bilo dobro, a i za sve vrijeme streamanja slali su pozitivne komentara – kaže Koradžija. A prednost ovakvih treninga, ističe Martina Ivić Majstorović, je što se mogu odraditi i satima kasnije, a to je upravo ono što ona čini. Zbog djece, naime, ne stigne sudjelovati u vrijeme kad se održavaju pa svoju opremu za vježbanje iz ormara vadi tek kasno navečer, kad su mališani u krevetu.

- I moram reći da jako uživam u tome. Pridruži mi se i suprug, pa to pretvorimo u večernje druženje – kaže naša sugovornica, a dodaje da joj je intenzitet vježbi baš taman.

- Te vježbe nisu zamjena za trčanje, ali se rade u sklopu te aktivnosti i tijelo drže „podmazanim“ dok traje ova kućna izolacija. Većina naših članova živi u stanovima i ne mogu izaći nikud osim na balkon. Ovo ih drži koliko toliko-aktivnima a dobivaju i doze dopamina, što ih čini bolje raspoloženima u ovim teškim vremenima – govori nam voditelj Trčaone.