Subotom svratite na Tkalču po najljepše ručno rađene darove i podržite male lokalne brendove

Ako još uvijek niste sigurni što pokloniti svojim najmilijima ovih blagdana, inspiraciju biste mogli pronaći na Tkalča Design Marketu. Ovaj kreativni sajam prvi put okuplja više od 25 dizajnera i umjetnika koji predstavljaju svoje rukotvorine i pažljivo izrađene poklone. Na sjevernoj strani Tkalčićeve ulice moći ćete ih posjetiti svake subote u prosincu, od 10 do 12 sati, a raznolika ponuda nakita, odjeće, fotografija, keramike, igračaka i torbi zasigurno će zadovoljiti različite ukuse.

Cilj sajma je potaknuti kupovinu ručno izrađenih proizvoda, čime se podržavaju lokalna ekonomija i mali brendovi koji se svakodnevno suočavaju s raznim izazovima. Za poseban blagdanski ugođaj pobrinuli su se i lokalni ugostitelji, pretvorivši Tkalču u pravu božićnu bajku.