Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
TKALČA DESIGN MARKET

Subotom svratite na Tkalču po najljepše ručno rađene darove i podržite male lokalne brendove

Tkalča Design Market
VL
Autor
Ivana Špilj
05.12.2025.
u 11:05

Cilj sajma je potaknuti kupovinu ručno izrađenih proizvoda, čime se podržavaju lokalna ekonomija i mali brendovi koji se svakodnevno suočavaju s raznim izazovima. Za poseban blagdanski ugođaj pobrinuli su se i lokalni ugostitelji, pretvorivši Tkalču u pravu božićnu bajku.

Ako još uvijek niste sigurni što pokloniti svojim najmilijima ovih blagdana, inspiraciju biste mogli pronaći na Tkalča Design Marketu. Ovaj kreativni sajam prvi put okuplja više od 25 dizajnera i umjetnika koji predstavljaju svoje rukotvorine i pažljivo izrađene poklone. Na sjevernoj strani Tkalčićeve ulice moći ćete ih posjetiti svake subote u prosincu, od 10 do 12 sati, a raznolika ponuda nakita, odjeće, fotografija, keramike, igračaka i torbi zasigurno će zadovoljiti različite ukuse.

Cilj sajma je potaknuti kupovinu ručno izrađenih proizvoda, čime se podržavaju lokalna ekonomija i mali brendovi koji se svakodnevno suočavaju s raznim izazovima. Za poseban blagdanski ugođaj pobrinuli su se i lokalni ugostitelji, pretvorivši Tkalču u pravu božićnu bajku. 
Ključne riječi
Zagreb Tkalča Design Market Tkalčićeva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U KIC-U

Prosinac u znaku Reygadasa: Čeka vas ciklus filmova o krivnji, ljubavi i duhovnoj potrazi

Kontroverzna meditacija ,,Bitka u raju" suprotstavlja radničku svakodnevicu i privilegirani život pojedinca kroz priču o vozaču Marcusu, koji se nosi s krivnjom nakon što u neuspjelom pokušaju otmice smrtno strada dijete. Filmom ,,Prigušena svjetlost" Reygadas propitkuje teme duhovnosti, kroz dokumentarističku priču o pobožnom farmeru Johanu koji je u izoliranoj menonitskoj zajednici razapet između dužnosti prema supruzi Esther i ljubavi prema Marianne.

2
UOČI SJEDNICE SAVJETODAVNOG POVJERENSTVA

Zelena akcija održala performans protiv CGO-a: 'Možemo bolje od spaljivanja otpada'

"Ovim simboličnim performansom ističemo da rješenje za zatvaranje odlagališta Jakuševec nije spaljivanje i pretvaranje otpada u štetan dim i toksičan pepeo, već bolja dostupna rješenja kojima se otpad iskorištava u raznim granama industrije", poručio je Marko Košak iz Zelene akcije i dodao da "gradonačelnik Tomašević ta rješenja sustavno ignorira, iako se prije nekoliko godina za njih zalagao. S obzirom na to, pozivamo resorno ministarstvo da zaustavi ove štetne planove!”.

ETNOGRAFSKI MUZEJ

Umjetnost koja se rastavlja i ponovno spaja: Upoznajte izložbu Nenada Sovilja '(2 + 2) x 5'

Osim toga, u gradu koji ovih dana svijetli adventskim ritmom, Sovilj svojom izložbom svjetlo usmjerava prema tišini. Takow će ovoga vikenda, u lapidariju Arheološkog muzeja biti postavljena i njegova nova javna instalacija „Geometrija tišine“ – rotirajuća skulptura koja iz frontalnog pogleda podsjeća na snježnu pahulju, a iz donjeg kuta na briljantno brušeni dragi kamen.

Učitaj još

Kupnja