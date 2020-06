Online rasprava: 'Zagreb, tak imam te rad!'

Kao posljedica svega navedenoga, nalazimo se na prijelomnoj točki identiteta, nastradale su povijesne, kulturne i obrazovne ustanove. Doslovno sve ključne institucije našeg identiteta su prestale s radom ili rade u vrlo otežanim okolnostima. Kazališta, koncertne dvorane, sveučilišta, crkve, muzeji, sve je devastirano.

To je inspiriralo grupu kreativaca iz udruge Unimedia da pokušaju pokrenuti javnu raspravu o tome što i kako dalje. Rodila se ideja pod naslovom „Zagreb, tak imam te rad!“ i stvari su se počele događati vrlo brzo.

Nakon informacije koju je dobio akademik Frano Parać, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, prema odluci Predsjednika, inicirala je održavanje koncerta Zagrebačkih solista u atriju palače HAZU. Tako su omogućili buđenje kulturnog života grada jer Hrvatski glazbeni zavod, gdje Zagrebački solisti nastupaju već 66. sezona zbog posljedica potresa trenutačno nije u funkciji.

Kao prva aktivnost, organizirat će se online rasprava u palači HAZU-a, 2. lipnja u 12.00 sati, uz moderiranje Borisa Homovca i sudjelovanje akademika Mladena Obada Šćitarocija, posebne savjetnice ministrice kulture gđe Ive Hraste-Sočo, predsjednika Upravnog vijeća Zagrebačkih solista, gospodina Krunoslava Marića.

Sljedeći korak jest koncert Zagrebačkih solista pod nazivom „HAZU i Zagrebački solisti za obnovu baštine grada Zagreba“ koji će se održati 7. lipnja u 20 sati u atriju palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Zbog mjera opreza, ograničen je broj uzvanika pa će nazočiti samo gosti s pozivnicama. Koncert će uživo prenositi Večernji list, Total Croatia News, američki IP/TV provideri, a emitirat će ga i HRT u naknadnom terminu.

Na koncertu će biti premijerno izvedena Peta Beethovenova simfonija u obradi za komorni ansambl. To djelo jako je inspirativno za trenutke u kojima je potrebno napraviti gotovo nemoguće, kao što je to napravio kompozitor koji ga je skladao gotovo bez sluha i dokazao da odustajanje nije opcija. Isto tako Zagrebački solisti rade ono što do sada nitko nije imao hrabrosti napraviti – sviraju djelo skladano za veliki orkestar.

Zbog toga i zbog veličanstvenih Zagrebačkih solista ovaj koncert može se s pravom smatrati vrhunskim umjetničkim doživljajem. Ova jedinstvena premijera opet potvrđuje Zagrebačke soliste kao europsku i svjetsku stožernu glazbenu instituciju.