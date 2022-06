Zagreb se oprašta od Vinka Coce zvanog Dado. Oca troje djece usmrtio je pijani vozač

Zagreb se oprašta od Vinka Coce zvanog Dado, osnivača i voditelja kultne Facebook grupe “Osamdesete u Zagrebu” koja okuplja više od 45 tisuća članova i jednog od najznačajnijih kroničara Zagreba još od vremena Zvonimira Milčeca. Njegov je život ugasio pijani vozač u večernjim satima utorka, u 55. godini života, na zagrebačkim ulicama koje je toliko volio.

”Uzeo je i tri mlada života”

”Retro grupa sjećanja, mira i tolerancije”, kako ju je nazivao, okupljala je ljubitelje Zagreba kakav je nekad bio, a Dado je potaknuo mnogo akcija i tuluma te vratio mladost u neka već pomalo ostarjela srca, ali i sačuvao dio zagrebačke povijesti od zaborava. Pisane purgerskim dijalektom, na stranicama grupe i osobno je objavio stotine priča, a među posljednjima su i Priča o Kazališnoj kavani – bohemu jednog vremena, o plesnjacima u Trešnji, Benu i Saloonu, o Zagrebu “prek Save” i brojne druge, dijeleći svoje uspomene s brojnim poklonicima koji se ovih dana u suzama opraštaju od Dade na stranicama zajedničke grupe.

Svi se slažu da je Zagreb dobio novog zaštitnika i čuvara.

– Dovoljno je reći da se radi o najboljem mogućem kroničaru naših života, jednom od rijetkih koji je njegovao najljepšu stranu novinarstva i publicistike, s posebnim naglaskom na sve one kojima su 1980-e ključno životno razdoblje, čovjeku koji je živio za Zagreb i zbog Zagreba, koji nikada u javnom diskursu nije upotrijebio ni jednu jedinu riječ osim našeg slenga. Iskren do bola, upućen, obrazovan, erudit, sanjar, emotivac, čuvar naše bolje prošlosti, dobronamjeran, spreman prenijeti istu tu bolju prošlost mnogima koji su se puno kasnije rodili.

Osim što ne mogu vjerovati da ga više nema, strašno je teško zamisliti da više neće biti njegovih inspirativnih postova, fotografija, rijetke dokumentacije i pregršti korisnih informacija koje odgajaju generacije u onom iskonskom, izvornom zagrebačkom duhu. Svojeg znatno poznatijeg imenjaka i prezimenjaka Vinka Cocu nadživio je za točno devet godina, a ako je točna ona rečenica da Bog voli one koje prije vremena poziva k sebi, onda samo treba reći: “Bože, voli ih manje!” – navodi o svome prijatelju Hrvoje Peršić.

Vijest o preranom odlasku Vinka Coce, oca troje djece, članovima je potresnim tekstom priopćila njegova supruga Nives. “Osnivač ove dragocjene nam grupe je otišao zauvijek, ali ne i iz naših srca. Kao supruga odajem mu posljednji pozdrav u grupi za koju je živio i u kojoj je uživao. Molimo vas, odajte mu počast i dođite mu na posljednje zbogom te svojom prisutnošću olakšajte bol našoj djeci, neka vide koliko je njihov otac bio uistinu dobar čovjek.

Osoba koja ga je pregazila nije uzela samo jedan život. Uzela je tri mlada života i moj vlastiti. Hvala svima što ste mu ispunjavali život i davali mu makar i tren pažnje. Život ga nije mazio i bio je pravi borac, ali limena zvijer dobila je bitku. Čuvajte se svi i pazite i volite jedni druge u svoj svojoj različitosti kako je on to oduvijek i htio. Bolji svijet za svu djecu, ne samo njegovu”, napisala je Nives Coce.

Od članova grupe doznajemo da je virtualni svijet bio premalen za Vinka Cocu pa je članove Facebook grupe “Osamdesete u Zagrebu” okupljao i na druženjima i svirkama. Posljednje okupljanje uživo organizirao je samo 15 dana prije smrti u kafiću u Vukovarskoj ulici, a na novo, zakazano u subotu, nažalost, nikada neće stići.

Među brojnim ožalošćenim pratiteljima Facebook grupe je i Renato Metessi, vođa legendarne zagrebačke grupe Zvijezde, koji se od Dade oprostio biranim riječima, navodeći kako ne može još prihvatiti da ga više nema. Brojni prijatelji proteklih dana razmišljaju o muralu njemu u čast, čak i ulici koja bi nosila njegovo ime.

Jedan od administratora grupe, Siniša Juzbašić, svim Zagrepčanima koji su poštovali Vinka i njegov rad poručio je da grupa “Osamdesete u Zagrebu” ide dalje jer bi Vinko tako želio.

– Živjet će Vinku i njegovom Zagrebu u čast, živjet će u čast svih onih koje je oduševljavao svojim tekstovima, živjet će jer smrt ne gasi prijateljstvo – kazao je Juzbašić dodajući kako se Vinkova supruga i djeca mogu njime ponositi te kako je Zagreb dobio novog čuvara.

Na stranicama grupe može se naći jedna u nizu Vinkovih objava, napisana prije dva mjeseca, kojom kao da je navijestio vlastitu smrt. Tu je poruku namijenio svojoj supruzi. “Ni dana ne nosi crninu za mnom. Nikad tu boju volio nisam, to valjda znaš. Nosi boje Dinama, jer ja sam to i bio. Obuci to plavetnilo neba i zelenu travu. Procvalu trešnju i jagodu. Samo nemoj crno. Svijeću zapali kada možeš, meni svjetlost ne treba jer ti si moje svjetlo koje me obasjava. Nemoj plakati”, riječi su Vinka Coce koje danas zvuče uistinu zlokobno.

Pritvor za vozača

Ta zla kob sustigla ga je 21. lipnja 2022. oko 23.45 sati u Zagrebu, na raskrižju kolnika Planinske ulice i Ščitarjevske ulice, na obilježenom pješačkom prijelazu, kada je upravljajući osobnim automobilom “bez osobitog opreza i takvom brzinom da se može pravodobno zaustaviti kao i pod utjecajem alkohola od najmanje 1,89 g/kg te time apsolutno nesposoban za sigurnu vožnju”, na njega naletio Goran M. (rođen 1979.)., te ga udario kada se nalazio već na sredini pješačkog prijelaza.

Pješak Vinko Coce od siline udarca odbačen je u smjeru sjeveroistoka, zadobivši tako teške tjelesne ozljede od kojih je nakon nekoliko sati u bolnici preminuo. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu Vinko Mioč vozaču je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Posljednji ispraćaj Vinka Coce, koji će osim neutješne obitelji zasigurno okupiti i stotine njegovih poklonika, bit će u ponedjeljak 27. lipnja u 13.20 sati na zagrebačkom Mirogoju.