Poginuo u eksploziji zabranjenog insekticida, supruzi 333.000 kuna odštete

Općina Donji Vidovec mora isplatiti 333.000 kuna naknade imovinske i neimovinske štete udovici čiji je suprug u ožujku 2019. godine poginuo u eksploziji u zgradi u kojoj je obavljao građevinske radove. Međimurska Općina će, prema nepravomoćnoj presudi, nadoknaditi i 43.035 kuna sudskih troškova.

Supruga preminulog građevinara je u travnju 2021. podnijela tužbu protiv Općine kao vlasnice zgrade u Ulici Rade Končara u Donjem Vidovcu. Njezin je suprug preko ugovora o djelu angažiran za radove na renovaciji zgrade u kojoj se trebao otvoriti zlatarski spomen-dom. Kao podizvođač je obavljao strojno rezanje aluminijskih okvira za postavljanje gipsanih ploča kad je iznenada došlo do eksplozije. Nakon provedenog očevida i vještačenja u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, utvrđeno je da je uzrok eksplozije zapaljenje i detonacija eksplozivne smjese para 2-metil-4,6-dinitro-o-Cresola i zraka mehaničkom iskrom nastalom rezanjem aluminijskih profila ručnom kutnom brusilicom.

Riječ je o glavnom sastojku insekticida kreozana koji je bio uskladišten na tavanu u nekoliko desetaka limenki. Radi se o lakozapaljivoj komponenti čije pare u smjesi sa zrakom mogu eksplodirati, pa ambalažu treba čuvati na suhom i hladnom mjestu, daleko od mogućih izvora topline kao što su otvoreni plamen, žar i iskra. U tužbi je navela i da je taj insekticid već dugi niz godina zabranjen za uporabu u državama članica Europske unije i nije upisan u Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Prema Zakonu o obveznim odnosima za štetu od opasne stvari odgovara vlasnik koji je trebao osigurati i sigurne uvjete za rad, navela je supruga poginulog građevinara.

Kako se insekticid uopće našao u zgradi? To nije utvrđeno. Objekt je Općina 2016. godine kupila od Poljoprivredne zadruge Čakovec koja je tu imala poljoprivrednu ljekarnu i skladišni prostor. Općina se branila da su limenke s insekticidom u vlasništvu PZ-a Čakovec koja je kao vlasnik otpada bila dužna pravilno ih zbrinuti. Bivši načelnik Josipa Grivec, koji je potpisao kupoprodajni ugovor, rekao je da je predmet kupnje bila samo nekretnina, ne i unutarnji inventar i roba. Za primopredaju objekta bilo je zaduženo tročlano povjerenstvo, i koliko mu je poznato, Poljoprivredna zadruga je sve ispraznila, no to, dodao je, ne može reći sa sigurnošću. Ne sjeća se je li ikad bio na tavanu. Nakon iseljenja poljoprivredne ljekarne objekt je, rekao je, bio zaključan, a Općina tu nije skladištila insekticid jer se time nije bavila.

Upravitelj PZ-a Branko Krnjak rekao je da je ljekarna zatvorena 2016. godine, kad je nekretnina i prodana. Sav inventar i roba proslijeđena je, tvrdi, ostalim trgovinama, a na izričit upit suda je li išta ostalo od navedene robe u nekretnini u Donjem Vidovcu, odgovorio je da nije. Na pitanje je li se insekticid kreozan prodavao u ljekarni, odgovorio je da mu to nije poznato. Naglasio je da radi kao agronom već više od 35 godina i da nikad nije čuo za taj insekticid do trenutka kad se dogodila eksplozija. Ni njegovi stariji kolege nisu, kazao je, čuli za nj. Posljednja inventura rađena je u prosincu 2015. godine, a u inventurnom popisu tog insekticida nema.

Bivši načelnik Josip Matulin koji je dužnost preuzeo 2017. godine, rekao je da je zgrada bila zaključana, a u navedeno vrijeme koristila se za odlaganje inventara jer se radilo na renovaciji društvenog doma. Ni on nije bio na tavanu. Pet dana prije eksplozije u prizemlju je, prisjetio se, vidio drvene sanduke s neoznačenim limenkama, ali tada na to nije obraćao pažnju jer je tamo bio i razni građevinski materijal. Kao načelnik nije nikome dao nalog da se u tu zgradu odlaže insekticid ili bilo kakva druga sredstva.

Tog kobnog dana građevinar je trebao raditi na fasadi u Donjoj Dubravi, no kako je to jutro pala kiša, rekao je supruzi da ide završiti neke poslove u zlatarski dom u kojem je i stradao. Iza sebe je ostavio troje malodobne djece. Eksplozija je bila strahovita i izbila je dio zida. Sud je u presudi naveo da je Općina kupac s danom potpisa ugovora stupila u posjed nekretnine, a u zapisniku o primopredaji objekta navedeno je da prima u posjed objekt u stanju kakvo je zatečeno. S obzirom na to da je sud utvrdio je Općina bila posjednik limenki i da se radi o otpadu koji evidentno nije bio propisno zbrinut, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom odgovorna je za nesreću.