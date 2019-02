Zagreb napokon počinje s obnovom mostova

Most slobode koji povezuje Zagreb i Novi Zagreb ulicom Većeslava Holjevca sljedeći mjesec trebao bi napokon ići u obnovu prenosi 24 sata.

Važna zagrebačka poveznica Zagrepčane će koštati 16 milijuna kuna, a radovi ne bi trebali potrajati više od 5 mjeseci.

Obnavljat će se u sklopu prve faze radova koja uključuje izgradnju nove pješačke staze, obnovom pješačke ograde i sanacijom mjesta oštećenih korozijom na čeličnim lukovima mosta.

Ovakva obnova će utjecati i na prometnu deregulaciju za koju iz Grada poručuju da će biti na minimalnoj razini. Ovim radovima Novi Zagreb ostaje napola odjesčen od ostatka grada jer se obnavlja i rotor kod Jadranskog mosta.

Most je dug 373 metra, a dužina zahvata s obje strane mosta iznosit će dva kilometra.

Most je otvoren daleke 1959. godine za vrijeme gradonačelnika Većeslava Holjevca kada je i počinjala izgradnja Novog Zagreba. Most do sada nije bio obnavljan i u vrlo je lošem stanju. Sanacija je planirana u četiri faze zbog kompleknosti radova i dužine mosta.

Datum potpune obnove nije poznat, a prošle godine je tek završeno projektiranje 2. faze sanacije, za 3. fazu je raspisan natječaj, a 4. faza nije ni u začetku.

