Grabar Kitarović: 'Jednakomjerni razvoj jedini je način da zadržimo ljude u Hrvatskoj'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u sklopu izmještanja svoga ureda po Hrvatskoj obišla je u četvrtak Zagrebački inovacijski centar (ZICER) na Zagrebačkom velesajmu izrazivši zadovoljstvo viđenim start up područjem gdje se, kako je rekla, može vidjeti novi sustav i način rada koji je u potpunosti usklađen s najrazvijenijim državama svijeta i gdje se podupiru male start up tvrtke koje ulažu u inovacije i tehnološki razvoj.

"To je budućnost hrvatskog i svjetskog gospodarstva. Nadam se da će što je moguće više start up kompanija iskoristiti prednosti koje imaju u Gradu Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima", rekla je Grabar-Kitarović novinarima nakon što je zajedno sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem obišla ZICER gdje joj je predstavljen rad više start up tvrtki.

Izrazila je zadovoljstvo što se u Zagrebu puno ulaže u obrazovanje, ali i u rješavanje socijalnih pitanja. Navela je da su umirovljenicima i obiteljima s nižim primanjima omogućene olakšice poput besplatnih tramvajskih karti ili besplatnih udžbenika. Izrazila je i zadovoljstvo što Zagreb u sektoru turizma postaje jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija, jer više od 84 posto turista dolaze izvan Hrvatske.

Grabar-Kitarović rekla je i da joj je drago što u Zagrebu, za razliku od većine europskih gradova, nema beskućnika jer Zagreb svojim beskućnicima i ljudima koji su na rubu siromaštva omogućuje krov nad glavom i ishranu.

Upitana o problemu vezanim uz fasade i grafite po njima, smatra kako bi fasade trebalo obnoviti s više boja, a ne samo smeđom ili sivom koje se najčešće koriste u obnovi zgrada. "Zagreb treba malo zasjati, ali ne previše šareno. Već onako kako je to u skladu s stilom secesije koji dominira središtem grada Zagreba", kazala je.

Predsjednica RH je, upitana o zaključcima nakon što je s izmještanjem svojeg ureda obišla cijelu zemlju, rekla da slijedi sveobuhvatna analiza svih izmještenih ureda koju će predstaviti na javnom skupu. Smatra da bi se doista spoznao život u Hrvatskoj mora otići u sve krajeve, vidjeti kako ljudi tamo žive te poslušati i podržati njihove razvojne projekte.

"Jednakomjerni razvoj Hrvatske je jedini način da zadržimo ljude u Hrvatskoj", naglasila je.

Grabar-Kitarović rekla je i da je prilikom obilaska zemlje među inim riješila više pitanja vezanih uz državnu imovinu, cijenu trajektnih karata za ljude koji žive na otocima i slično. Na novinarski upit negirala je pojedine kritike da je to služilo njezinoj promociji istaknuvši kako se samo razgovorom s ljudima može osjetiti stvarni život u Hrvatskoj

Zadovoljstvo sastankom s predsjednicom RH u Gradskoj upravi izrazio je i gradonačelnik Bandić rekavši kako su joj tada predstavljeni i projekti koji Zagreb dižu iznad standarda Hrvatske, ali i nekih europskih metropla. No, kao i zagrebačke probleme istaknuo je stanje fasada i grafita na njima, razvrstavanja otpada i slično.

Upitan hoće li biti "gradonačelnik Hrvatske" i krenuti u predsjednički kampanju, Bandić je odgovorio da je zadovoljan što je "19 godina gradonačelnik pola Hrvatske". No, dodao je i da će o tome hoće li biti i "gradonačelnik cijele Hrvatske" odlučiti građani.

"Sve u svoje vrijeme", poručio je.

Upitan je li saznao tko je diplomata i ministra vanjskih poslova bivše SFRJ Budimira Lončara predložio za Medalju Grada Zagreba odgovorio je kako to pitanje treba uputiti njegovoj stručnoj službi.

>>Pogledajte video: Bandić primio predsjednicu Grabar-Kitarović u Gradskoj upravi