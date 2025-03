Zagreb domaćin prvog Master&MBA Expoa: Predstavit će se prestižna međunarodna sveučilišta iz SAD-a, Njemačke, Francuske...

Prema statistikama Eurostata, čak 44,7 posto studenata i mladih profesionalaca upisuje MBA i Masters programe u inozemstvu, a svoje programe diplomskog studija u Zagrebu će, u sklopu prvog Master&MBA Expoa, sutra od 16 do 20 sati u Hotelu Dubrovnik predstaviti prestižna međunarodna sveučilišta iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Francuske, Španjolske, Italije, Austrije, Belgije, Monaka i Švedske.

Za razliku od obrazovnih sajmova koji su primarno usmjereni na učenike osnovnih i srednjih škola, Master&MBA Expo prvi je događaj u Hrvatskoj posvećen studentima i mladim profesionalcima koji žele nastaviti ili nadograditi svoje obrazovanje, steći nove vještine i povećati svoju konkurentnost na tržištu rada. Ovaj događaj pruža priliku za direktan kontakt s prestižnim sveučilištima, informacije o stipendijama i upisima te savjete stručnjaka za obrazovanje.

"Povećana ponuda specijaliziranih MBA programa i rast potražnje za stručnjacima s određenim setom poslovnih vještina doveli su do 13,2% većeg broja prijava u 2024. godini. Dodatan motiv za stjecanje MBA diplome je i visina plaće. Naime, nositelji MBA diploma ubrajaju se među 10% najbolje plaćenih, s prosječnim porastom plaće od 80% nakon stjecanja diplome", ističe Ana Lalić, viša obrazovna savjetnica u agenciji za savjetovanje o obrazovanju u inozemstvu IntegralEdu.

Foto: Master&MBA Expo

Među sveučilištima i ona koja su u 10% najboljih na svijetu

Više od 10 međunarodnih sveučilišta predstavit će raznolike studijske programe. Među njima je Vrije Universiteit Brussels, koji se ističe znanstvenim projektima u arhitekturi, biomedicini, računarstvu i komunikacijama, a prema Times Higher Education ljestvici nalazi se u 10.78% najboljih svjetskih sveučilišta. Austrijska sveučilišta IT:U Interdisciplinary Transformation University, usmjereno na razvoj digitalnih vještina i Webster University Vienna, koje omogućuje stjecanje dvostruke – austrijske i američke diplome, također će sudjelovati na događaju.

University West iz Švedske, druge najinovativnije države na svijetu, omogućuje besplatno obrazovanje s fokusom na suvremene izazove poput kibernetičke sigurnosti. S druge strane, Švicarska, koja prednjači u inovacijama, donosi programe iz područja Data Sciencea, računalnih znanosti i softverskog inženjerstva, a takve programe provode sestrinska sveučilišta Constructor Institute of Technology iz Švicarske i Constructor University, čije se sjedište nalazi u Njemačkoj.

Mogućnosti part-time programa

U Zagreb dolazi i preko 800 godina staro francusko sveučilište Universite de Poitiers, koje se ubraja među 100 najboljih u Europi. Među institucijama koje će sudjelovati na događaju nalazi se i International School of Management (ISM), jedna od vodećih njemačkih privatnih poslovnih škola, koja svojim studentima nudi praktično orijentirane diplomske programe na engleskom i njemačkom jeziku te mogućnost studiranja na jednom od svojih sedam kampusa. Za one koji traže fleksibilnost, dostupni su part-time programi Carinthia University of Applied Sciences iz Austrije, kao i opcije jedinog američkog sveučilišta u Hrvatskoj - RIT Croatia. Ulaz na događaj Master & MBA Expo je besplatan uz prethodnu prijavu putem linka, a prijavljeni posjetitelji mogu i rezervirati individualne sastanke s predstavnicima sveučilišta.