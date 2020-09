Zagreb Burger Festom caruju Divlji Đuro, leteća fajferica i Buhtla burger

'Cijena veličine zove se odgovornost', poručuje Winston Churchill uz cinični osmijeh s ulaznih vrata ovogodišnjeg Zagreb Burger Festivala. Ispod njega je QR kod putem kojeg se posjetitelji mogu registrirati te tako pospješiti epidemiološku sigurnost ove manifestacije koju Zagrepčani već petu godinu jednostavno ne propuštaju.

Da parafraziramo Churchilla, cijena odgovornosti ovogodišnjeg Burger Festivala bila je veličina pa je zbog epidemioloških razloga broj kućica smanjen da se ne stvaraju gužve tako da su o(p)stali samo oni najbolji. Konkurencija je ljuta jer su ponajbolji hrvatski chefovi pripremili brojne poslastice za koronom napaćena nepca stanovnika metropole.

Burgeri s kavijarom

Obilazak svih 14 kućica na Strossmayerovom trgu, lokaciji koja je postala sinonimom za zagrebačku street food scenu, pravo je gastro nomadsko putovanje koje smo započeli s burgerima, a završili tropskim gemištom, šarenim koktelima, desertom i kavom. Jedno je sigurno, na BurgerFestu još nije zabilježeno da je itko s njega otišao gladan, žedan ili nezadovoljan.

Za ovogodišnje izdanje festivala popularni Submarine pripremio je dva burgera, jedan za 'ziheraše', sklonije klasičnom okusu, a drugi za one koji vole eksperimentirati. Za ove prve, kao stvoren je El primero. Recept se sastoji se od 100% junetine iz lokalnog uzgoja, domaćeg Special Submarine umaka, listića baby kelja, špinata i blitve, dimljene dalmatinske pancete, duplog grilanog dimljenog sira, domaćeg prženog hrskavog luka te BBQ mayo umaka. Le Fantasieu samo ime kaže o čemu se radi pa je domaća junetina i poznato prhko Submarineovo pecivo obogaćeno s brie sirom na svježoj rukoli s foie grasom i crnim kavijarom te umakom od istarskog bijelog tartufa.

Malo dalje, kraj kućice branda Brewbites naletjeli smo na popularnog putopisca Hrvoja Šalkovića koji nas nutka svojim ovogodišnjim adutima, pikantnom Spicy Senoritom, klasikom Cheesy Summer te inovacijom Leteće Krme, burgerom s mesom crne slavonske svinje s karameliziranim lukom.

Uvjeren je da će Krme pokoriti ovogodišnji BurgerFest što nije nemoguće jer je Krme u crnom pecivu i finom umaku, prava eksplozija okusa iako će možda neke odbiti cijena od 72 kune. Šalković je, kaže, sve što danas zna o burgerima, naučio putujući SAD-om, a najbolji je burger probao u jednom sportskom baru u Philadelphiji.

Od pašnjaka do stola

Pored Šalkovićeva Brewbitesa smjestio se Staropramen food truck RougeMarina, koji se smatra pionirom zagrebačke burger revolucije.

-Unazad pet godina, zahvaljujući ovom festivalu, burgeri su prestali biti junk food i postali zdrava hrana zanimljiva mlađoj populaciji. Svi mi u proizvode ulažemo trud, meso je isključivo lokalnog porijekla, sami pripremamo peciva i umake, a povrće je iz hrvatskih OPG-ova - opisuje recept uspjeha festivala na kojem je svake godine chef Daniel Imrović. RougeMarinov ovogodišnji adut je Buhtla burger s pecivom od dizanog tijesta uz dodatak limunove korice, sa 100% junećim mesom i salsom od pečenih cherry rajčica s timijanom, bosiljkom, rukolom i majonezom s češnjakom. Njihov ovogodišnji burger idealan je za one praznijih džepova jer stoji samo 28 kuna, a uz njega ide i popust na točeni Staropramen.

Najveća gužva u četvrtak u popodnevnim satima bila je ispred kućice Chef's Burgera gdje susrećemo Ivana Badžeka koji je uz Ivana Pažanina osmislio ovogodišnju ponudu kućice.

-Prvi put smo u street food varijanti pa smo se odlučili za recepte s mesnom bazom, ali i štihom dalmatinske kuhinje koja je svojevrstan Pažaninov potpis - govori nam Badžek te dodaje da u Basil Garlic ide rikula, dalmatinska kapula i rajčica, blago začinjeno meso te umak od bosiljka i češnjaka što ga čini osvježavajućim. Najveći hit im je ove godine Chrisspy Kapula s džemom od kapule (luk za one koji nisu upoznati s osnovama čakavskog op.a) i prženom kapulom, finim mesom i ukiseljenim chilly papričicama.

Najluđa iznenađenja pripremio je i ove godine Nikola Božić i njegova Rešetka. Njegov projekt mobilnog street fooda predstavlja obiteljski brend Đurina Hiža, kultni restoran u Varaždinskim toplicama. Božićeve burger inovacije već nekoliko godina osvajaju nagrade. Divlji Đuro osvojio je srebro i broncu lani i predlani te u međuvremenu postao klasik. Kako i neće kada u tom burgeru od junetine, srnetine i mesa jelena s porilukom i raguom od šumskih gljiva možete uživati za samo 65 kuna. Osim piva, uz svoje burgere nudi i veličanstveni gemišt od domaćeg bijelog vina. Ovaj mesni inovator na padinama Žumberka uzgaja wagyu, japansko crno govedo čije se meso smatra najcjenjenijim u svijetu.

-Bavimo se ekološkom proizvodnjom, od pašnjaka pa do stola. Za BurgerFest koji obožavam osmislio sam posebnu kategoriju burgera, pugrerburger koji je moj hommage ovom festivalu, ali i Zagrebu i Zagrepčanima koji su najvjerniji gosti u našem restoranu - objašnjava on te dodaje da je ove godine kategoriju predstavlja burger E Buraz s parfeom od pileće jetre, junetinom i relishom od krastavaca i češnjaka čije se fino grilano meso topi u ustima i dolazi do izražaja jer ne pretjeruje s povrćem i umacima.

-Meso mi je najveća ljubav pa u burgere ne stavljam povrće osim u namaze. Sve pečemo na drveni ugljen u Kamado grilu pa je meso kada ga skidam iznimno vruće tako da bi ga dodatak svježeg povrća samo uništilo - otkriva nam svoju filozofiju dok kušamo zbilja ukusni burger E buraz i zalijevamo ga jednako finim gemištom. Dodaje i da ove godine u ponudi ima Limited edition Burger Đurina, frende od odležanog bifteka. Svaki dan do kraja festivala radit će samo 30-ak takvih po cijeni od 99 kuna.

Tropski gemišt

Svoje burgere za trku ima chef Mario Romić iz Kaschete koji nam kaže da je njegov sada već kultni restoran u Trpimirovoj publiku osvojio upravo na Burgerfestu. Baš kako mu samo ime kaže, njegov Zlatni burger prije dvije godine osvojio je prvo mjesto, a ovogodišnji mu je as u rukavu Black Angus beef za 75 kuna.

Puno drugih burger delicija nismo stigli probati poput El Torova Deep Cheesa ili Palfijeva Dekadenta koji je također limited edition, no festival traje sve do 13 rujna pa da stignemo.

Tusta trbuha dogegali smo se i do kamiončića braće Nekić gdje, da malo razbiju rutinu, nude pileće batke i krilca, ali i najegzotičniji gemišt koji smo ikada probali. U čemu je tajna Šprajcer tropskog gemišta, objasnila nam je Sarah Marković, majstorica iz Nekićeva trucka.

-Štos je u dobrom međimurskom vinu Pol Pol vinarije Štampar u kojem je rajnski sauvignon, graševina i međimurski pušipel koji balansira sa sirupom od marakuje, ledom, mentom i mineralnom vodom. Šprajcer je kreacija Marijana Nekića i ljudi su ove godine ludi za njim - kaže Sarah dok ispijamo osvježavajući Šprajcer za 28 kuna.

Još malo smo se osvježili i na obližnjoj kućici koktel magova brenda Mangosta. Njihov Adriano Nejašmić za ovu je godinu pripremio svoju varijaciju na južnoamerički koktel Jungle bird.

-Stavljamo tamni rum, iscijeđeni ananas, šećer i mentu u koru od grejpa - otkriva nam svoju poslasticu Nejašmić dok oko nas zuje pčele, također velike ljubiteljice svježeg voća koje je omiljeni sastojak za koktele ovog majstora.

Šećer na kraju

Inovativne sladolede i osvježavajuću limunadu sa 100 posto prirodnim sastojcima probali smo u Le Kolaču i za kraj srknuli kavu u Hug & Punchu, Domagoja Trusića koji poput drevnog alkemičara traga za savršenim okusom kave (i dobro mu ide).

U drugom danu Burger festa uživali su i brojni posjetitelji koji su papali fine burgere, ispijali koktele i lješkarili na ležaljkama u travi, među njima i Marko Knok, Marko Šimunović i Matija Auker koji za sebe u šali kažu da su burgerbanda.

-Svake godine dođemo i poharamo festival. Ove godine mi je zamjerka što nema više craft pivi, no burgeri su za svaku pohvalu. Izdvojio bih Divljeg Đuru, Chrisspy Kapulu i Palfijev Smokey Double - govori nam Marko Knok, dok je Aukeru sjeo burger Bad Jankovićeva instituta za burgere jer obožava ljuto.

U burgerima uživaju i studentice Lea Švec i Nina Fresl kojima se svidio Submarineov El Primero. I njih, baš kao i ostale studente s kojima smo pričali, muče cijene stoga predlažu da iduće godine za svoju najvjerniju publiku izlagači na festu kao kategoriju uvedu studentski burger kako zagrebačka studentarija u ovim teškim vremenima ne bi ostala gladna.