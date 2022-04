Zbog sanacije potresa, tramvajski promet važnom ulicom u centru danas je obustavljen

Privremeno su odgođeni radovi na sanaciji posljedica potresa u Frankopanskoj ulici, koji su bili najavljeni za subotu, 30. travnja, a zbog kojih su tramvajske linije 12, 13, 14 i 17 trebale prometovati obilazno od 6.45 do 18 sati.

Međutim, podsjećamo kako će se u subotu, od 8.45 do 13 sati sanirati posljedice potresa u Draškovićevoj ulici zbog čega će biti obustavljen tramvajski promet dijelom Draškovićeve ulice, od Branimirove do Ulice Franje Račkog te Ulicom kneza Mislava. Tramvajske linije 4 i 9 će u tom razdoblju prometovati obilazno u oba smjera:



Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Držićeva - Šubićeva - Kvaternikov trg - Dubec

Linija 9: Ljubljanica - Savska - Frankopanska - llica - Trg bana Josipa Jelačića - Ulica Franje Račkog - Trg žrtava fašizma - Borongaj.