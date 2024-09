Vrijeme je za jesensko izdanje omiljene manifestacije: Ilica postaje pozornica za umjetnike, a bit će i modna revija

Sve je spremno za jesensko izdanje projekta Ilica Q'ART. Jedna od najpopularnijih zagrebačkih ulica sutra se zatvara i, od 9.30 do 15.30 sati, postaje velika pozornica na otvorenom, gdje će se predstaviti brojni izlagači i umjetnici sa svojim radovima i performansima. Cilj festivala je, kako kažu, promicati odgovornu potrošnju i proizvodnju, kroz kreativne izričaje i održive koncepte.

Izložbe na otvorenom, ulične performanse, glazbene nastupe i modne revije... Fasade i pročelja zgrada bit će pretvoreni u galerijske prostore, a posjetitelji će moći uživati i u radovima brojnih umjetnika. Spremni su i glazbeni nastupi, a program počinje u 10.45 sati s Jerko Jurin Triom na adresi Ilica 49. Nastavak slijedi u 11 sati s nastupom Rooftop Trija na Ilici 130. U podne će na Ilici 85 nastupiti Tomi Novak Solar Ship, dok će Ivana Galić SoulBEAT svojim zvukom ispuniti Britanski trg u 13 sati.

Organizatori su spremili nešto i za svoje najmlađe posjetitelje tako da će dječje radionice trajati od 10.30 do 14.30 sati. Posebna atrakcija bit će Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb na adresi Ilica 83, koja će trajati od 10 do 15.30 sati, gdje će predstaviti jelo na kojemu su svi zajedno radili.

Održat će se i kiparska radionica pod vodstvom Sanje Fališevac, ali i ona vatrogasaca DVD Kustošija, dok će svoje aktivnosti predstaviti i Crveni križ. U sklopu festivala, točno u podne na Britanskom trgu, održat će se i modna revija, a svoje radove predstavit će mladi umjetnici Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i dizajneri s Tekstilno-tehnološkog fakultet. Sve dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici projekta Ilica Q'ART.

