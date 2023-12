Vodič za Silvestrovo: U novu godinu uz Let 3 ili TBF, operetu i kavijar, a možete u nju i uklizati

Jedni će je s obitelji dočekati u kućnoj atmosferi, drugi na tulumima kod prijatelja ili u klubovima, a treći su se zaputili i u inozemstvo. No zasigurno još ima onih koje muči pitanje kamo za Novu godinu pa donosimo vodič koji olakšava odluku.

Klinci slave na Cvjetnom

Zagrepčane i brojne turiste na Trgu bana Jelačića u 2024. će uvesti Let 3. Na koncertu koji počinje u 22.30 sati nastupit će i Zagrebačka filharmonija, Akademski zbor Filozofskog fakulteta Concordia discors, brass kvartet Sestre te plesna skupina Hekipa, ali i gosti iznenađenja. Riječani su poznati i po ekstravagantnim kostimima koje od četvrtka možete razgledati na besplatnoj izložbi u Kulturno-informativnom centru. Grad u suradnji s Turističkom zajednicom prvi put organizira i podnevni doček za najmlađe, koje uz nastup Dine Jelusića na Cvjetnom trgu očekuje i obilje zabave uz pjesmu, ples, akrobate...

VEZANI ČLANCI:

Drago Diklić na EU Adventu

"Prolazi sve" i "Zagreb je najljepši grad" samo su neki od hitova legendarnog Drage Diklića kojima će na Silvestrovo rasplesati posjetitelje na Europskom trgu. Za podizanje atmosfere u ostatku večeri bit će zaduženi DJ-i Sergio, Jazzozo, LukadeLux i Alen S, a u Novu godinu okupljene će uvesti Vitamin Disco, kolektiv poznat po urnebesnim tulumima, koji se oslanja na ranu eru disca te dekadenciju 70-ih i 80-ih.

Splićani stižu na "Fuliranje"

Novogodišnju noć možete provesti i na adventskoj lokaciji "Fuliranje", na čiju će se pozornicu popeti TBF. Tulum počinje već od 13 sati, a posjetitelje će zagrijati DJ-i Ivan Škrinjarić i Dado Botić. Kad ste već ondje, ne propustite kušati i neke od specijaliteta koji se spremaju prema receptima poznatih chefova kao što su Damir Tomljanović, Ivan Pažanin, Deni Srdoč i Mate Janković.

Gala večer u Esplanadi

Crveni tepih, rashlađeni pjenušac, valcer u ponoć te dječji disko za najmlađe očekuje vas pak u hotelu Esplanade. Na meniju će se, između ostalog, naći i janjeći tartar s gelom od paškog sira i prahom od maslina, hlap s Oscietra kavijarom i hrskavim kadaifom te pečeni škampi s pjenom od čičoka i prženog lješnjaka, delicije s potpisom chefice Ane Grgić Tomić. Klince će pak zabavljati animatori u posebno uređenom prostoru, a očekuju ih i društvene igre, glazba za ples i mnoštvo iznenađenja. Cijena po osobi za odrasle je 290 eura, a za mališane od četiri do deset godina 155.

31.12.2022., Zagreb - Docek Nove 2023. na Trgu bana Jelacica. Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Program i u Ledenom parku

Dječji tulum "Kišni razdraganci" pod vodstvom Ivanke Mazurkijević i Damira Martinovića Mrleta mališane pak od 11.30 sati očekuje u Ledenom parku na Tomislavcu. No sprema se ondje i bogat program za one malo starije koji će pak imati prilike "uklizati" u 2024. godinu jer će park biti otvoren do dva sata iza ponoći.

"Šišmiš" i ples na pozornici HNK

Novogodišnja noć uz operetu "Šišmiš" Johanna Straussa ml. pod ravnanjem Srbe Dinića i u režiji Krešimira Dolenčića organizira se Hrvatskom narodnom kazalištu. Gala doček za 110 uzvanika počinje predstavom već u 18 sati, nakon čega slijedi i svečana večera u nekoliko sljedova uz bogatu selekciju hrvatskih vina. Za glazbeni program bit će zaduženi Tihomir Hojsak i Filip Novosel, DJ Steve Fingers te saksofonist Marko Gudelj, a u ponoć će gosti imati priliku zaplesati pozornicom HNK. Cijena paketa po osobi je 309 eura.

Darkerski tulum na Jabukovcu

"Najcrnja Nova godina" sprema se pak u klubu "Dva osam" na Jabukovcu 28, i to uz DJ-a Tomija Phantasmu. Piće dobrodošlice očekuje vas od 21 sat, a moći ćete se i prisjetiti poznatih darkerskih zvukova osamdesetih, synth popa te alter devedesetih. Neće nedostajati ni raznovrsnih grickalica, a u ponoć ćete s ekipom moći nazdraviti i uz pjenušac. Ulaznica je 20 eura.

VEZANI ČLANCI:

Fešte u Samoboru i Zaprešiću

Dvostruki doček sprema se i u Samoboru. U slavljeničko raspoloženje grad će uvesti Jole koncertom koji na Trgu kralja Tomislava počinje u 11 sati, a u 23 sata pozornicom će zavladati sastav Panorama. Na zaprešićkom Trgu Ivana Pavla II. najmlađe će na dječjem dočeku u 11 sati zabavljati Kim Verson, a u 22 sata na pozornicu će se popeti članovi sastava Savski valovi te DJ Tommy T.

Tambure u Gorici i Dugom Selu

Nova godina u Dugom Selu pozdravit će se u podne na Martin bregu, kod Kleti obitelji Bunčić, a uz bogatu gastronomsku ponudu, posjetitelje očekuje i nastup Slavonskih lola. Velikogoričani će pak u 2024. zakoračiti uz Tamburaški sastav Lajbeki i DJ-a Petra Jelušića. Koncert počinje u 22 sata, no prije toga, u 18 sati, u Parku Plemenite općine Turopoljske na dječjem dočeku zabavljat će se najmlađi posjetitelji.

>>VIDEO: Top 100 fotografija u 2023. godini