Bili smo na posebnom zagrebačkom događanju: Mladi uče korake od generacije koja je doživjela plesnjake

Kao u vremeplovu i nošeni stihovima Franka Sinatre, Jima Crocea, Binga Crosbyja i brojnih drugih glazbenika koji su obilježili doba njihove mladosti, prvih izlazaka, udvaranja i učenja nezgrapnih koraka na plesnjacima. Tako su nam svoje viđenje adventskog Bala na Mažurancu opisali bračni par Josip i Katarina Klanjec koji su se i upoznali na plesnom podiju legendarnog Tucmana gdje je nekoć, govore nam, svirao big band.

– Prijatelji su nas pozvali da se podružimo i pokažemo kako se to nekad radilo u Zagrebu. Oni su se na kraju razboljeli pa smo odlučili doći sami i sada smo sigurni da bismo zažalili da smo ovo propustili. Atmosfera je odlična, kao u tim najljepšim vremenima kada je umijeće plesa bilo više na cijeni, a dobar izlazak podrazumijevao je da ćeš kući doći mokar od glave do pete. Sigurno se vraćamo – poručuju supružnici.

Nekad klizalište i podij na otvorenome

Trg Mažuranića od petka doista sjaji kao prava dvorana s plesnim podijem na otvorenome, a sve zbog nove manifestacije koja će ovog Adventa zasigurno biti jedna od omiljenih. Do kraja godine će se, naime, na pozornici pod zvijezdama izmjenjivati kvarteti, trija, solisti i DJ-evi. Izvodit će glazbu koja je obilježila zagrebačke plesnjake, a na repertoaru će se naći i omiljeni božićni klasici. Iznad plesnog podija postavljena je svjetlosna instalacija inspirirana kristalnim lusterom što dodatno upotpunjuje blagdansku čaroliju na Mažurancu.

A ta lokacija bogate povijesti nije odabrana slučajno jer ona je nekad, s današnjim Marulićevim trgom, činila prostornu cjelinu. Pije nego što je uređen Mažuranac kakav danas poznajemo, na sjevernom rubu parcele se na prelasku iz 18. u 19. stoljeće nalazilo prvo javno klizalište u metropoli koje je nastajalo zamrzavanjem vode iz obližnjeg potoka Tuškanac. Početkom 20. stoljeća ondje je uređeno vježbalište Hrvatskog sokola i restoran Kolo koji je redovito održavao plesnjake. A početak adventskog čaganja na Mažurancu obilježili su koncert Marka Tolje u petak te Australskog zbora i jazz kvarteta u subotu.

Iako bi se isprva možda dalo naslutiti da su plesnjaci rezervirani za starije, podij je bio ispunjen različitim generacijama. Tako su plesne korake na Sinatrin bezvremenski hit “New York, New York” uvježbavali tata Domagoj i šestogodišnja kći Kaja.

– Već smo u nekoliko navrata obišli one popularne adventske lokacije jer klinci baš vole vidjeti okićene ulice i vrevu uz kućice pa smo se mi stariji za promjenu odlučili počastiti plesnjakom. Ispalo je da su na kraju djeca oduševljena, druže se, plešu i uživaju u predivnom ugođaju. Kaja i ja se šalimo da su ovo pripreme za njezinu svadbu, ovo će definitivno biti naš ples – govori nam Domagoj.

Predah od blagdanskog prejedanja

A priliku za uskakanje u plesne cipele nisu propustile ni prijateljice Ana Miholjak i Ruža Barić. Došle su, govore, prkositi i niskim temperaturama i 85. godini života.

– Svi smo stalno zatvoreni po kućama, pogotovo u ovo zimsko vrijeme jer nama starijima nije baš neka fora gužvati se po užem centru, posebice vikendom, tako da je ovo super alternativa i prilika da se dođemo malo opustiti i proveseliti. Raduje me što ima i puno mladih. To me baš vraća u neka ljepša vremena i daje mi nadu da je i nekoj novijoj generaciji stalo do ovakvih stvari –govori nam Ruža Barić pa domeće kako se sigurno planira vratiti i prisjećati se plesnih koraka iz mladosti.

Drago joj je što se napokon, u ovo blagdansko doba, mislilo i na umirovljenike kojima će priča s Mažuranca zasigurno zagrijati srce. A studenti Ivana i Leon treniraju standardni ples pa je dolazak na ovu jedinstvenu adventsku manifestaciju, kažu nam, bio neizbježan.

– Nekako smo mislili da će biti najviše umirovljenika i ugodno se iznenadili kada smo shvatili koliko je djece i mladih. Došli smo se podružiti i naučiti nove korake od generacije koja je doživjela te legendarne plesnjake o kojima smo znali slušati i na našim treninzima. Ovo je super opcija ako želite uhvatiti predah od prejedanja na kućicama, osloboditi se i isprobati nešto jedinstveno jer većina advenata u Europi i svijetu ovaj doživljaj sigurno ne može ponuditi – smatraju Ivana i Leon, a dodaju i kako će idući put na bal doći s cijelom plesnom skupinom.

Ako tijekom vikenda niste stigli na Mažuranac, prva prilika za čaganje pod zvijezdama sprema se već danas u 19 kada će nastupiti Ansambl Lado, a potom će publiku od 20 sati zagrijavati DJ-evi. Četvrtak je rezerviran za jazz duo, a ne smijete propustiti ni koncert More Love Ensemblea i Melite Lovrinčević koji je na rasporedu u subotu. Detaljan raspored možete provjeriti na stranicama Adventa u Zagrebu.

