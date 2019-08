'Vlasnik mi je ponudio 1000 eura i ljetovanje na Krku, ali sam odbila'

– Moram vam priznati, već 24 sata ne prestajem plakati. Plačem od sreće jer sam ganuta, puna euforije, dirnuo me jako susret s tim gospodinom – prve su riječi koje nam je rekla Jasna Vrhovac, 51-godišnja stanovnica Kastva kraj Rijeke koja je posljednja dva dana oduševila internet svojom gestom. Prekjučer je, naime, na podu kraj suvozačkih vrata svoga auta pronašla kuvertu u kojoj je bilo ni više ni manje nego 7000 eura. Kad je vidjela o kojem se velikom iznosu radi uhvatila ju je, kaže, panika i počela je plakati.

– Mislila sam da se radi o nekim papirima i uopće nisam provjeravala što je unutra već sam samo ubacila kuvertu na suvozačko mjesto i nastavila dalje. Tek kad sam je ujutro otvorila i vidjela što je u njoj, “šupilo” me – prisjeća se Vrhovac tog trenutka. Nije ni pomislila na to da zadrži novac i otplati dugove i kredite ili potroši na nešto treće, odmah je potražila onoga tko je taj novac izgubio.

Ljudima pomaže godinama

Javila se na razne grupe na Facebooku, među njima i na grupu “Volim grad koji teče” koja broji više od 40.000 članova i tako pronašla vlasnika izgubljene kuverte. Susret koji je uslijedio bio je, kaže, nešto što ju je dirnulo do srca.

– Čovjeku su kad me vidio odmah potekle suze. A onda sam se i ja rasplakala, držali smo se za ruke i oboje plakali – priznala nam je ta Primorka. Odbila je i nagradu od 1000 eura koju joj je taj gospodin, čiji identitet nije htjela otkriti, odmah ponudio.

Foto: Facebook

– Njegova je kuća na bubnju i obitelj mu jedva preživljava, nije mi ni nakraj pameti bilo da prihvatim njegovu ponudu – objasnila je Vrhovac, a internet je oduševljen tom gestom. Post koji je napisala o tom događaju na Facebooku u samo 24 sata dobio je gotovo 1000 lajkova i 1300 puta je podijeljen. No, Jasni Vrhovac takvi humani postupci nisu ništa novo. Već dvije godine aktivno pomaže potrebitim obiteljima u prikupljanju hrane i novca za preživljavanje, pomaže svojim sugrađanima u bilo čemu što im zatreba, a samo za trećemajce na svom području organizirala je ništa manje nego osam humanitarnih akcija.

U jednoj od njih prikupljeno je nekoliko stotina tona hrane. Pomaže i životinjama, pa tako desetak godina spašava mačke, kastrira ih i pušta u divljinu. Pomaže prikupljati hranu za mačke i životinje i blisko surađuje s lokalnim azilima. Upravo je zato kad joj je vlasnik te bogate kuverte za nagradu ponudio i besplatan odmor na Krku sljedećeg ljeta i to odbila. Predložila je, u zamjenu za to, da to isto ljetovanje dogodine pokloni dvjema potrebitim obiteljima s kontinenta koji si to ne mogu priuštiti, a čija djeca nikad nisu vidjela more.

– Obećao mi je, čim otplati veći dio dugova, da će svake godine nuditi besplatno ljetovanje potrebitima. To me razveselilo više od svega – komentirala je na internetu ta humanitarka nakon što se susrela s vlasnikom kuverte.

Račun joj godinama blokiran

A sve što radi već godinama, kaže, proizlazi iz njezine vlastite životne nevolje. Samostalno je, naime, othranila dvoje djece istodobno radeći dva-tri posla, no tekući račun već joj je godinama blokiran pa je, objašnjava, iz prve ruke iskusila kako je to živjeti u teškim okolnostima.

– Upravo zato im želim pomoći da stanu na noge – objasnila je.

A što se tiče pozamašnog iznosa novca koji je pronašla, Vrhovac nam je objasnila da se radi o novcu kojim gospodin kojem ga je vratila mora platiti dugove za kredit koji je otvorio za novu tvrtku svog sina. Tvrtka je, nažalost, propala, sin se odselio u Njemačku, no dugovi su ostali. Sin zato radi da bi mogao zaraditi i tako ocu nadoknaditi štetu koja mu je prouzročena propašću tvrtke.

– Sretna sam jer je osoba kojoj sam vratila novac doista dobra i topla. Mogao je to biti bilo tko, a ovako sam stekla prijateljstvo za cijeli život – kazala je.