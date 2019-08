Pronađen vlasnik kuverte s novcem: Riječanka otkrila što je dobila za uzvrat i rasplakala sve

Riječanka Jasna Vrhovac jučer popodne nije ni slutila što će sasvim slučajno pronaći u Osječkoj ulici kojom je prolazila - kuveru punu novaca. Priča koja je oduševila mnoge dobila je svoj sretan kraj. Vlasnik kuverte je pronađen, objavila je Riječanka na Facebooku.

- Skoro sam u nesvijest pala - napisala je u Facebook objavi gdje traži vlasnika kuverte u kojoj se nalazi poveća suma novca, što u kunama, što u eurima. Unutar omotnice nalazi se i ručno ispisan izračun, koji će otkriti tko je vlasnik novca kojeg poštena nalaznica ne želi zadržati za sebe. Jasna je tada kazala kako će vlasnik znati koliko je točno novca, a ako se ne jave kuvertu će predati u policijsku postaju.

Vrlo brzo po objavi statusa koji je bio podijeljen više od 1200 puta, pravi vlasnik je ipak pronađen.

''Na kuverti je pisalo "Tata", na papiru koji je bio u njoj popis ljudi kojima trebaju vratiti novac (samo imena, bez prezimena) i 7000 eura i 200 kuna. Sin je ocu po prijatelju iz Njemačke poslao novac da plati dugove i račune od banke, jer im je kuća na bubnju'', objasnila je Riječanka.

Po uputama sina, gospodi je izvadio 1000 eura iz kuverte i pokušao ih dati Jasni, ali ona je to odbila.

''Odmah mi je kroz glavu prošlo koliko bih djece mogla opremiti za školu, a čiji su roditelji u potrebi. No, i sam gospodin otplaćuje kredit za kuću koji su podigli da bi sinu otvorili firmu, a slijedom nesretnih događaja posao je propao, te je sin morao otići van da pokrije velike troškove. Gospodin koji je izgubio novac je pod velikim stresom. Živi na Krku u kući u kojoj je jedan stan opremio kao apartman, te ga iznajmljuje i od toga trenutno živi i prehranjuje sebe, suprugu i kćer studenticu.''

Jasna je umjesto prihvatila gospodinovu ponudu za besplatno dvotjedno ljetovanje na Krku - ali ne za sebe.

''Složili smo se da će sljedeće godine imati goste koji ne mogu svojoj djeci priuštiti ljetovanje i koji nikada nisu vidjeli more. Dakle, dvije obitelji, a svaka će tjedan dana provesti u apartmanu. Malo smo se i rasplakali kada smo donijeli tu odluku. Obećao mi je, čim otplati veći dio dugova, da će svake godine nuditi besplatno ljetovanje potrebitima. To me veseli više od svega. Sada mogu mirno spavati. Noćas oka nisam sklopila'', kazala je Riječanka