Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
POČINJE VEČERAS

Jedinstveni događaj u organizaciji ŠPUD-a i bivših učenika škole: Ilustracije Milana Trenca na otvorenom ispred Muzičke akademije

Autor
Hana Ivković Šimičić
04.12.2025.
u 11:23

Izložba će biti otvorena do 29. 1. 2026, a organizatori podsjećaju na to da su se, zbog privremenom gubitku izvorne lokacije, posljednjih godina profilirali kao izložbeni salon koji koristi mnoge gradske lokacije na otvorenom i zatvorenom

Izložbeni salon Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu zadnjih godina skraćeno poznat pod imenom ISO, unatoč privremenom gubitku izvorne lokacije nakon potresa, s ponosom predstavlja izuzetnu izložbu. Zbog nemogućnosti korištenja trajnog prostora za svoje godišnje programe ISO se zadnjih šest godina profilirao kao izložbeni salon koji koristi mnoge gradske lokacije na otvorenom/zatvorenom te na alternativan način rješava pitanje izložbenog prostora i nedostatka izložbenih prostora u Zagrebu nakon potresa 2020. i u tome prednjači.

Tako će se izložba akademskog umjetnika Milana Trenca "Američki period – Ilustracija " održati večeras u 18 sati na otvorenom prostoru ispred zgrade škole, odnosno ispred susjedne Muzičke akademije obzirom da je prostor ispred Škole ograđen gradilištem MUO.  Izložba će biti otvorena do 29. 1. 2026.

Milan Trenc je, podsjećaju orgaizatori, multitalentirani umjetnik – istaknuti ilustrator, pisac, redatelj, scenarist i profesor, te ponosni bivši učenik ŠPUD-a. Autor je prvog blockbustera s hrvatskim potpisom “Noć u muzeju” (The Night at the Museum), a svoju je karijeru započeo kao jedan od važnih protagonista jugoslavenskog dizajna 80-ih i 90-ih. Devedesetih seli u New York, gdje se proslavlja kao ilustrator u najpoznatijim američkim časopisima, te osvaja prestižne nagrade (Print Magazine, Society of Publication Designers). Na izložbi će biti predstavljen izbor ilustracija iz New York Timesa, The Wall Street Journala, Timea te The New Yorkera. 

Nakon globalnog uspjeha, Trenc se vraća u Zagreb i nastavlja raditi kao ilustrator i profesor, spajajući najbolje iz europske i američke umjetničke tradicije. Postavljanjem radova Milana Trenca, umjetnika koji je svoj put započeo upravo u ŠPUD-u, Škola šalje snažnu poruku o važnosti umjetnosti, obrazovanja i kulture, čak i kada su joj uskraćeni trajni prostori. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-03/PXL_150525_132763848.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
3
BUDŽET ZAGREBA TEŽAK 3,15 MILIJARDI EURA

Pročešljali smo stotine stranica proračuna: U njemu ništa od novih velikih projekata, znamo i zašto

Češljajući, ukratko, stotine stranica općeg i posebnog dijela proračuna, malo je projekata koje smo pronašli koji u planu nisu već niz godina ili su ranije najavljeni. Što se tiče novih investicija, stanovnike Utrine zasigurno će razveseliti vijest da se ulaže 10.000 eura u projektiranje rekonstrukcije tamošnje tržnice, a jedna od rijetkih novosti plan je gradnje takozvane održive gradske kuće

Učitaj još

Kupnja