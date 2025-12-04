Jedinstveni događaj u organizaciji ŠPUD-a i bivših učenika škole: Ilustracije Milana Trenca na otvorenom ispred Muzičke akademije

Izložbeni salon Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu zadnjih godina skraćeno poznat pod imenom ISO, unatoč privremenom gubitku izvorne lokacije nakon potresa, s ponosom predstavlja izuzetnu izložbu. Zbog nemogućnosti korištenja trajnog prostora za svoje godišnje programe ISO se zadnjih šest godina profilirao kao izložbeni salon koji koristi mnoge gradske lokacije na otvorenom/zatvorenom te na alternativan način rješava pitanje izložbenog prostora i nedostatka izložbenih prostora u Zagrebu nakon potresa 2020. i u tome prednjači.

Tako će se izložba akademskog umjetnika Milana Trenca "Američki period – Ilustracija " održati večeras u 18 sati na otvorenom prostoru ispred zgrade škole, odnosno ispred susjedne Muzičke akademije obzirom da je prostor ispred Škole ograđen gradilištem MUO. Izložba će biti otvorena do 29. 1. 2026.

Milan Trenc je, podsjećaju orgaizatori, multitalentirani umjetnik – istaknuti ilustrator, pisac, redatelj, scenarist i profesor, te ponosni bivši učenik ŠPUD-a. Autor je prvog blockbustera s hrvatskim potpisom “Noć u muzeju” (The Night at the Museum), a svoju je karijeru započeo kao jedan od važnih protagonista jugoslavenskog dizajna 80-ih i 90-ih. Devedesetih seli u New York, gdje se proslavlja kao ilustrator u najpoznatijim američkim časopisima, te osvaja prestižne nagrade (Print Magazine, Society of Publication Designers). Na izložbi će biti predstavljen izbor ilustracija iz New York Timesa, The Wall Street Journala, Timea te The New Yorkera.

Nakon globalnog uspjeha, Trenc se vraća u Zagreb i nastavlja raditi kao ilustrator i profesor, spajajući najbolje iz europske i američke umjetničke tradicije. Postavljanjem radova Milana Trenca, umjetnika koji je svoj put započeo upravo u ŠPUD-u, Škola šalje snažnu poruku o važnosti umjetnosti, obrazovanja i kulture, čak i kada su joj uskraćeni trajni prostori.