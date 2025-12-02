Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OD SRIJEDE

Radovi skreću ZET-ovu autobusnu liniju u Sesvetama: Uvest će se i izvanredni autobus, evo detalja

ZET autobus ilustracija
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.12.2025.
u 09:16

Vozni red za autobusnu liniju 274A može se pronaći na stranicama ZET-a, a bit će postavljen i na okretištima.

Autobusna linija 274 (Dubec - Sesvete - Laktec) će od srijede, 3. prosinca u 9 sati do završetka radova u Ulici Ivana Granđe u Šašinovcu, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera. Ovo je nova trasa: 

Dubec - redovnom trasom do raskrižja Varaždinske ceste i Bjelovarske ulice - (ravno) Bjelovarska ulica - Sesvetska cesta - Kobiljačka cesta - Dugoselska cesta (lijevo) - Cerska ulica - Ulica Podolnica - (desno) Ulica Glavničica - u nastavku redovnom trasom. Bit će uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u zoni raskrižja Ulice Podolnica i Ulice Glavničica, a na izmijenjenom dijelu trase, linija 274 neće koristiti usputna stajališta.

Zbog navedenih radova privremeno će biti uspostavljena izvanredna autobusna linija 274A (Cerje - Šašinovec) koja će prometovati trasom: Cerje - Ulica Podolnica - Budenečka ulica - Ulica Ivana Granđe - (desno) Ulica Stjepana Granđe - (lijevo) Ulica Ivana Kenfelje - Šašinovečka ulica - (desno) Soblinečka ulica - (desno) Bosanska ulica - (desno) Slavonska ulica - (lijevo) Ulica Ivana Granđe - Budenečka - Ulica Podolnica - Cerje. 

Ova autobusna linija imat će pojedine polaske od Cerja do Soblinečke ceste te će prometovati trasom: Cerje - Ulica Podolnica - Budenečka ulica - Ulica Ivana Granđe - Šašinovečka ulica - (desno) Soblinečka ulica - (desno) Bosanska ulica - (desno) Slavonska ulica - (lijevo) Ulica Ivana Granđe - Budenečka - Ulica Podolnica - Cerje. Privremeno će biti ukinuto obostrano autobusno stajalište Ivana Granđe 6, a uspostavlja se privremeno autobusno stajalište na Šašinovečkoj ulici, ispred kućnog broja 17 u smjeru Soblinca.
Autobusna linija 274A koristiti će sva usputna autobusna stajališta.

Vozni red za autobusnu liniju 274A može se pronaći na stranicama ZET-a, a bit će postavljen i na okretištima. 

Ključne riječi
privremena regulacija ZET

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Prvi radni dan promet Slavonskom pod pojačanim nadzorom policije i prometnih redara
NOVO NORMALNO

FOTO/VIDEO Pod pojačanim nadzorom policije: Evo kako izgleda nova regulacija po Slavonskoj aveniji

Podsjetimo, nova regulacija predviđa je da sva vozila, u oba smjera, voze po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se izbjegla uska grla i omogućio bolji protok prema zapadu, na križanju kod Vjesnika privremeno nisu bila dopuštena lijeva skretanja, zbog čega su prilagođena raskrižja Slavonska - Marohnićeva, Marohnićeva - Prisavlje i Prisavlje - Savska, kao i dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske ulice

Učitaj još

Kupnja