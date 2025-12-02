Radovi skreću ZET-ovu autobusnu liniju u Sesvetama: Uvest će se i izvanredni autobus, evo detalja

Autobusna linija 274 (Dubec - Sesvete - Laktec) će od srijede, 3. prosinca u 9 sati do završetka radova u Ulici Ivana Granđe u Šašinovcu, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera. Ovo je nova trasa:

Dubec - redovnom trasom do raskrižja Varaždinske ceste i Bjelovarske ulice - (ravno) Bjelovarska ulica - Sesvetska cesta - Kobiljačka cesta - Dugoselska cesta (lijevo) - Cerska ulica - Ulica Podolnica - (desno) Ulica Glavničica - u nastavku redovnom trasom. Bit će uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u zoni raskrižja Ulice Podolnica i Ulice Glavničica, a na izmijenjenom dijelu trase, linija 274 neće koristiti usputna stajališta.

Zbog navedenih radova privremeno će biti uspostavljena izvanredna autobusna linija 274A (Cerje - Šašinovec) koja će prometovati trasom: Cerje - Ulica Podolnica - Budenečka ulica - Ulica Ivana Granđe - (desno) Ulica Stjepana Granđe - (lijevo) Ulica Ivana Kenfelje - Šašinovečka ulica - (desno) Soblinečka ulica - (desno) Bosanska ulica - (desno) Slavonska ulica - (lijevo) Ulica Ivana Granđe - Budenečka - Ulica Podolnica - Cerje.

Ova autobusna linija imat će pojedine polaske od Cerja do Soblinečke ceste te će prometovati trasom: Cerje - Ulica Podolnica - Budenečka ulica - Ulica Ivana Granđe - Šašinovečka ulica - (desno) Soblinečka ulica - (desno) Bosanska ulica - (desno) Slavonska ulica - (lijevo) Ulica Ivana Granđe - Budenečka - Ulica Podolnica - Cerje. Privremeno će biti ukinuto obostrano autobusno stajalište Ivana Granđe 6, a uspostavlja se privremeno autobusno stajalište na Šašinovečkoj ulici, ispred kućnog broja 17 u smjeru Soblinca.

Autobusna linija 274A koristiti će sva usputna autobusna stajališta.

Vozni red za autobusnu liniju 274A može se pronaći na stranicama ZET-a, a bit će postavljen i na okretištima.