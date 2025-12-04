Naši Portali
ODGOĐENA SJEDNICA OPTUŽNOG VIJEĆA

Zbog bolesti sutkinje odgođena odluka o optužnici protiv Kazimira Bačića kojeg USKOK tereti da je Milanu Bandiću dao 50.000 eura mita

Zagreb: Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić u pratnji istražitelja napustio je svoj dom Tuškancu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Ivana Jakelić
04.12.2025.
u 16:00

Sukladno dogovoru, Bačić je u više navrata od Bandića tražio da riješi Lončarićeve probleme, te mu je, kao nagradu, predao 50.000 eura.

Zbog bolesti sutkinje na zagrebačkom Županijskom sudu odgođena je sjednica optužnog vijeća na kojoj se trebalo raspravljati o još jednom u nizu postupka koji se bave ostavštinom Milana Bandića. Riječ je o slučaju u kojem se Kazimir Bačić, bivši glavni ravnatelj HRT-a tereti da je Milanu Bandiću, bivšem zagrebačkom gradonačelniku, svojevremeno dao 50.000 eura mita, kako bi Bandić " riješio" probleme koji su mučili poduzetnika Milana Lončarića. Zbog te koruptivne priče, Bačić i Lončarić su bili uhićeni 2021., a optuženi su u lipnju 2023. Bandićevo ime nije na optužnici, jer je on preminuo u veljači 2021., no tijekom istrage u tom slučaju ga se često spominjalo.

Prema optužnici, ono za što se Bačić i Lončarić terete događalo od ožujka 2020. do 29. lipnja 2021., kada su se Lončarićeve tvrtke našle u problemu, jer je bezuspješno pokušavao ishoditi odgovarajuće suglasnosti i dozvole i rješenja nadležnih službi Grada Zagreba, koje su mu bile potrebne za legalizaciju već izgrađenih objekata te za izvođenje građevinskih radova na nekretninama u vlasništvu njegovih tvrtki. Kako to nije uspijevao, USKOK tereti Lončarića da se dogovorio s Bačićem da mu bude posrednik do Bandića. Nadalje, Lončarić se tereti i da od Bačića tražio da posreduje kod određenih osoba u bankama, kako bi Lončarić dobio kredit pod što povoljnijim uvjetima. Prema navodima USKOK-a, obojici je za te usluge obećao novčane nagrade.

Sukladno dogovoru, Bačić je u više navrata od Bandića tražio da riješi Lončarićeve probleme, te mu je, kao nagradu, predao 50.000 eura. Zauzvrat je Bandić, prema optužnici osobno i preko ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba zatražio od pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode da udovolji zahtjevima Lončarićevih tvrtki. Među  ostalim, to je uključivalo ozakonjenje nelegalne nadogradnje na zgradi koja se nalazi u kulturno zaštićenoj zoni u Zagrebu te neistinito navođenje kako se toranj u tvorničkom kompleksu u Zagrebu treba ukloniti zbog oštećenja zadobivenih u potresu iako za to nije bilo osnove. Bačić se tereti i da se obraćao i odgovornim osobama više poslovnih banaka u Hrvatskoj tražeći ih da Lončarićevoj tvrtki odobre kredit pod što povoljnijim uvjetima za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa. Za "trud" ga je, tvrdi, USKOK Lončarić nagradio tako što mu je kupio i opremio stan, vrijedan najmanje 135.510 eura.

Ključne riječi
korupcija milan lončarić Milan Bandić Kazimir Bačić

Kupnja