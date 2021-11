Vlasnik kuće kod koje je pukla cijev: Nisam negativac, ne želim da mi ruše cijelu terasu

Nisam ja neki tamo gazda koji ne da da se njemu po dvorištu kopa, nisam negativac, stvar je mnogo kompliciranija, započinje nam priču gospodin čija je punica vlasnik dvorišta kuće u Gornjoj Dubravi, zbog koje je nekoliko naselja od jutra pa sve do prije pola sata bila bez vode. Jutros je, podsjetimo, u njegovom dvorištu pukla cijev, no on nije dopustio radnicima da kvar saniraju, već su vodotok morali preusmjeriti oko njegove kuće, što je trajalo satima.

Stvar je u tome da je cijev koja prolazi ispod njegove terase pukla već drugi put u dvije godine, pojašnjava on, a prošli put kad se to dogodilo, izvukao je deblji kraj.

- Danas kad je pukla cijev bilo je toliko vode, a ja sam satima meo vodu da mi ne bi ušla u garažu. Zvao sam vodovod i oni su došli nakon pola sata i kad su ustanovili što je posrijedi, rekli su mi da bi trebali rušiti cijelu nadstrešnicu i popločanu terasu. Imam trojčeke od 10 godina, uništio bi im igralište. Nisam im dao jer kad se to posljednji put dogodilo, prije godinu dana, dobio sam minimalni iznos naknade štete od osiguranja i svu sam sanaciju izveo sam. Sad su mi došli s bagerom, iskopali cijelo dvorište i imam krater ispred kuće. Stvarno mi je žao svih koji su ostali bez vode, ali ovaj put ne želim proći kao ranije - objašnjava nam gospodin.

Kuća njegove punice, pojašnjava dalje, na tom je mjestu još od Drugog svjetskog rata, a vodovodna cijev je u dvorištu postavljena još šezdesetih godina, kad se sve, kaže, gradilo bez nekog reda i rasporeda. Cijev od tad nije mijenjana i u lošem je stanju, stoga tko zna što bi se moglo dogoditi kad bi nakon nekoliko dana ponovno pukla.

- Asfaltiraju ceste a da cijevi stare desetljećima ispod njih nisu promijenili. Tko mi onda može garantirati da mi za dva dana neće ponovno puknuti cijev? Osim toga, ne zna se točno na kojem j mjestu cijev pukla, već samo gdje je izbila na površinu. Ono što mi želimo jest da se vodotok preusmjeri oko nas, da ne ide ispod nas. A što se tiče sanacije trenutnog puknuća, neka dođe neka građevinska firma i odradi to kako treba. Ne trebam dobiti nikakve novce, samo da obave sve potrebne radove, od početka do kraja - kaže naš sugovornik.