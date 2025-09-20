Vlasnice Ice Wonderlanda: Naš je led savršen i na 30 stupnjeva, a najveći je izazov bila Dubai Arena

Od adventskih trgova u Hrvatskoj preko europskih metropola do Bliskog Istoka i luksuznih rezidencija nogometnih zvijezda, domaća tvrtka Ice Wonderland, iza koje stoje Rahela i Natko Bošnjak, podigla je ljestvicu kada je riječ o zimskim atrakcijama te izrasla u globalno prepoznat brend. Njihova klizališta funkcioniraju i na 30 stupnjeva Celzijevih, a pojavila su se i u Netflixovoj dokumentarnoj seriji.

– U posao smo krenuli prije 15-ak godina, kada sam prepoznao da nije riječ samo o zabavi za nekoliko tjedana, nego o iskustvu koje okuplja ljude, stvara emociju i donosi poseban zimski ugođaj – govori Natko. U mladosti je, dodaje, radio na organizaciji sportskih natjecanja, kao i na projektima klizališta, od održavanja leda i tehničke podrške do povezivanja različitih sustava, a upravo je zahvaljujući tom iskustvu shvatio koliko su klizališta privlačna te da u inozemstvu iz godine u godinu raste trend njihova postavljanja na zimskim manifestacijama. – Tada sam odlučio takvu priču dovesti i u Hrvatsku – kaže. A ta odluka ubrzo je prerasla u međunarodni posao s desecima projekata godišnje.

Budući da je uglavnom riječ o sezonskom poslu, govori Rahela, imaju desetak stalno zaposlenih, a u zimskom razdoblju broj naraste i do 120. – U jeku sezone to postaje vrlo velik i složen sustav, ali upravo nam širina i fleksibilnost omogućuju da istodobno odradimo desetke projekata na različitim lokacijama – objašnjava.

Prvo su radili, napominje, isključivo u Hrvatskoj pa krenuli sa širenjem na regiju, potom Europu, a poslije i Bliski Istok. – To je proces koji je trajao gotovo deset godina. Nije se ništa dogodilo preko noći, nego uz puno rada i iskustva, a i mi smo rasli kako se posao širio – ističe Rahela.

Na pitanje što ih razlikuje od konkurencije, odgovaraju da Ice Wonderland ne nudi samo infrastrukturu. – Ljudi nas prepoznaju kao sinonim za kvalitetu, zabavu i posebne programe za djecu i odrasle. Osim toga, neprestano ulažemo u razvoj tehnologije i izvedbu projekata – tumači Natko.

Svaku sezonu, naglašavaju, gledaju kao priliku da naprave nešto novo i veće. Primjer je i nedavno dvotjedno ljetno testiranje otvorenog klizališta koje su proveli u logističkom centru nadomak Velike Gorice, a iako su temperature dosezale 30 stupnjeva, led je ostao savršen. – Takva su testiranja ključna jer su zime sve toplije i moramo biti spremni osigurati savršen led u bilo kojim okolnostima – kaže Rahela.

Koriste se, dodaje, rashladnim uređajima najnovije generacije koji su eco-friendly i minimiziraju potrošnju energije, a razvili su i posebnu vrstu podloge s naprednim izolacijskim elementima. Treći segment su interne aplikacije povezane sa senzorima u ledu, koje u realnom vremenu prate uvjete, a upravo to je, napominje, i njihov najveći tehnološki iskorak dosad.

Drže i do društvene odgovornosti, a lani su u Varaždinu prvi put predstavili pomagala za osobe s invaliditetom. – Naš je cilj da takvu opremu u suradnji s gradovima postavimo na svim klizalištima. Nudimo to bez ikakve naplate jer želimo da klizališta budu inkluzivna i dostupna svima – ističe Rahela.

Većina opreme proizvodi se u Hrvatskoj, a rashladne uređaje nabavljaju iz inozemstva. Kada je riječ o klijentima, kažu, ovdje najviše surađuju s gradovima, a vani prevladavaju privatne tvrtke. Cijene pak ovise o mnogo faktora pa manja klizališta koštaju od nekoliko desetaka tisuća eura, a zahtjevniji projekti dosežu cijenu i od nekoliko stotina tisuća.

Veliku prepoznatljivost donijela im je i serija "I Am Georgina", koja se prikazuje u više od stotinu zemalja, a jedan od glavnih hitova u njoj bila je pingu maskota Ice Wonderlanda. Privatno klizalište za Cristiana Ronalda i Georginu Rodriguez te projekt u Dubai Areni, govore, neke su od njihovih najvećih referenci.

Dubai Arena je pritom i projekt koji pamte kao najizazovniji. – Ondje smo imali samo 48 sati da postavimo klizalište od 800 kvadrata sa svim popratnim elementima, a potom 24 sata da ga razmontiramo. Već nakon 36 sati na ledu su počele probe. To je bio projekt s nevjerojatnim pritiskom i na visokim vanjskim temperaturama – objašnjavaju poduzetnici.

No, napominju, svaki novi i izazovan zadatak za njih je zapravo projekt iz snova. – Trenutačno imamo nekoliko zanimljivih upita, uključujući ideju za klizalište na vodi. Naši inženjeri rade na konceptu i vidjet ćemo hoće li to biti ostvarivo. A naši projekti upravo su takvi, novi, jedinstveni i zahtjevni – zaključuju Bošnjakovi.