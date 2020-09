VIDEO Što ćemo gledati ove godine na 'ZagrebDoxu'?

Godina kojoj se bliži kraj na bila je turbulentna za sve pa tako i za filmske festivale. Najgore je možda prošao ZagrebDox, koji je proljetos, doslovce pet do dvanaest, morao odgoditi svoje 16. izdanje. Da stvar bude gora, u nedjelju, 22. ožujka kada smo trebali gledati nagrađene filmove, metropolu je pogodio snažan potres. U

sprkos nedaćama, zagreb Dox će se održati, i to u posebnom, jesenskom ruhu, a poklopilo se i da su teme popularnog međunarodnog festivala dokumentarnog filma, uz ekonomske migracije i sjećanja. Publika će tako od 4. do 11. listopada u Kinu Studentskog centra i Teatru &TD Studentskog moći vidjeti pedeset sjajnih dokumentaraca. 'Mjesto radnje' nije slučajno, kaže ravnatelj festivala Nenad Puhovski.

-Odabrano je u želji da u okviru važećih epidemioloških mjera omogućimo što većem broju gledatelja da vidi filmove koje smo pripremili. Kako imamo na raspolaganju samo dvije dvorane, morali smo smanjiti i obujam programa - objasnio je Puhovski. Međunarodna i Regionalna selekcija bit će prikazane u cijelosti, a iz ostalih je kategorija odabrano dvadesetak filmova.



-Nismo željeli ići u "ažuriranje" programa jer smo, s jedne strane, sigurni da je ovaj koji prikazujemo najbolji izbor filmova iz 2019/20, ali i zbog toga što želimo sačuvati za sljedeću godinu mogućnost izbora najboljih autorskih, kreativnih filmova o recentnim zbivanjima. A za to treba vremena - zaključio je direktor ZagrebDoxa.

Za nagradu Veliki pečat u međunarodnoj se konkurenciji natječe 16, a regionalnoj 14 filmova. U popratnom programu Best of the rest prikazat će se dvadesetak sjajnih dokumentaraca van konkurencije. Program donosi i film 'Građanin K' oskarovca Alexa Gibneya, nagrađivanu uspješicu 'Samu' te politički triler 'IHuman'. Vidjet ćemo i osam dokumentaraca domaćih autora, kao i retrospektive redatelja Gorana Devića te specijalne gošće, Lucy Walker koja će u sklopu Doxa, održati svoj master class.

Besmrtni, Ksenia Ohapkina, 2019. '60

Dokumentarac ruske redateljice Ksenije Ohapkine već je pokorio nekoliko festivala, između ostalog onaj u Karlovim Varima . Film prati živote stanovnika grada Apatitija koji se nalazi u Arktičkom krugu, a služio je kao gulag za Staljinove protivnike. Mnogi stanovnici gulaga ostali su tamo živjeti i nakon diktatorove smrti, a neki tamo žive i danas. Diskurs o državnoj propagandi ovog dokumentarca bez naracije u opreci je sa snježnim pejzažima pa redateljica uspijeva ponuditi moćan prikaz krhkosti slobodne volje suočene s državnom propagandom.



Bolnica ispod zemlje, Feras Fayyad 2019. '95

Potresna Bolnica ispod zemlje Sirijca Ferasa Fayyada prati tim liječnica koje pod opsadom brinu o pacijentima u podzemnoj bolnici poznatijoj pod imenom Špilja. Ove hrabre žene svakodnevno se suočavaju s bombardiranjima, kroničnom nestašicom potrepština i uvijek prisutnom prijetnjom od kemijskih napada, a redatelj portretira njihovu hrabrosti, otpor i žensku solidarnosti. Film je ove godine bio nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg dugometražnog dokumentarca.

Odvjetnica, Rachel Leah Jones, 2019. '108

Najnoviji dokumentarac američko- izraelske redateljice Rachel Leah Jones bavi se Leom Tsemel, odvjetnicom koja je čitav svoj radni vijek boreći se za ljudska prava. Sada joj je 75 godina, a pravno je zastupala Palestince koji su se suprotstavili okupaciji zbog čega su je njeni oponenti prozvali 'Đavoljom odvjetnicom'. Dokumentarac prati Tsemel u razgovoru s optuženicima, njenu interakciju sa svojim timom odvjetnika i medijima. Zanimljiva je i upotreba animacije u scenama koje zahtijevaju anonimnost.

Ponoćna obitelj, Luke Lorentzen, 2019. '81

'Ponoćna obitelj' Lukea Lorentzina ovjenčana je posebnom nagradom žirija u Sundaceu za kameru. Priča prati oca i dvojicu sinova koji za kruh zarađuju vozeći kola hitne pomoći u Mexico Cityju, milijunskom gradu s uništenim zdravstvenim sustavom. kako bi prvi stigli na mjesto stravičnih nesreća, okršaja bandi i obiteljksog nasilja, moraju se dogovorili s policijom koja čeka mito, natjecati sa suparničkim medicinskim tehničarima i izaći na kraj sa žrtvama koje ne mogu ili odbijaju platiti.

Pustinjska ulica 143, Hassen Ferhani, '103.

U alžirskoj nedođiji, usred Sahare, živi starica Malika i ondje vodi kafić u kojem poslužuje omlet i čaj putnicima- namjernicima. Njezin kafić van ruke dobrodošlo je sklonište za raznorazne putnike koji ovamo svraćaju ne samo zbog hrane već i da podijele svoje priče, no u njeno kraljevstvo, mira, tišine, konaka i razmjene priča, nemir unosi benzinska postaja koja se otvara u blizini njenog kafića. Alžirski redatelj Hassen Ferhani poznat je po svom dokumentarističkom stilu koji graniči s fikcionalnim.

Sjene bez sunca, Mehrdad Oskouei, '7

Film iranskog redatelja Mehrdada Oskoueija progovara o sudbinama djevojaka koje se nalaze u maloljetničkom pritvornom centru u Iranu. Odslužuju teške kazne zbog zločina ubojstva odca, muža ili drugog muškog člana obitelji. Za razliku od mnogo teže situacije u kojoj se nalaze njihove majke, koje su im bile suučesnice u zločinu i sada ih očekuje smrtna kazna, atmosfera u djevojačkom domu djeluje gotovo bezbrižno.

Kolektiv, Alexander Nanau, '109.

Portal indieWIRE kolektiv je proglasio 'najboljim dokumentarcem o novinarstvu ikad'. Redatelj bez senzacionalizma rekonstruira priču o velikom požaru u bukureštanskom klubu Colectiv u kojemu je poginulo 27 ljudi. Njih još 37 kasnije je preminulo do bakterijske infekcije dobivene u bolnicama, a rumunjski su novinari razotkrili korupcijski skandal u zdravstvu zbog kojeg je nakon velikih prosvjeda pala tadašnja socijaldemokratska vlada. Film je dobio sjajne kritike u američkom tisku, a do sad je osvojio desetak međunarodnih nagrada.

Euforija postojanja, Réka Szabó, '87

Mađarica Éva Fahidi imala je 18 kada je 1944. deportirana u Auschwitz gdje joj je ubijeno 49 rođaka, uključujući roditelje i mlađu sestru. Danas ima 90 i oduševio ju je poziv redateljice i plesačice Réke Szabó da uz mladu plesačicu Emese Cuhorku sudjeluje u plesnoj predstavi o njenom životu. Redateljica je snimila cijeli proces, od prvog susreta dviju protagonistica, preko razvoja plesnog komada na napornim probama, do praizvedbe predstave.

Jedna od nas, Đuro Gavran '52

Kamera bilježi proslavu 15. godišnjice mature. Kako večer odmiče, sljedovi hrane i pića se nižu, razgovori su sve otvoreniji, ali jednu temu s nelagodom izbjegavaju sve dok ih alkohol ne ohrabri da započnu razgovor o šokantnom pismu koje su svi primili. U njemu njihova kolegica iznosi svoju mučnu ispovijed o brutalnom zlostavljanju koje je proživljavala kao dijete i srednjoškolka.

Kći Camorre, Siniša Gačić, '80

Cristina Pinto nekada je radila kao plaćena ubojica kriminalne organizacije Camorra. Sada izlazi iz zatvora i suočava se s izazovima svakodnevice., Njenom partneru Rafaelu dijagnosticiran je rak pluća, a s 28-godišnjoj kćeri Ellene pokušava izgraditi odnos nakon što je 24 godine provele iza rešetaka. U dobi od 46 godina Cristina pokušava pronaći svoje mjesto u ulozi partnerice, majke i bake. Slovenski redatelj Siniša Gačić za Kći Camorre lani je osvojio nagradu za najbolji dokumentarac na Sarajevo film festivalu.

Nun of your business, Ivana Marinić Kragić, '71

Dokumentarac progovara o ljubavnoj priči dvije časne sestre koje se zaljubljuju u Zagrebu i odluče napustiti svoj život u samostanu. Započinju zajednički život na jednom dalmatinskom otoku gdje se nadaju da će ih tradicionalna zajednica prihvatiti. Fiim prati životne priče Marite i Fani te njihovu potragu za osobnom slobodom. na Doxu će imati svoju svjetsku premijeru.

Povuci-potegni, Neven Hitrec '61

U novom dokumentarcu Nevena Hitreca pronaći će se, vjerujemo, dobar dio roditelja školaraca. Kako stoji u najavi, dječji radni stol poslužit će kao pozornica u ovoj komičnoj obiteljskoj drami u kojoj se proces učenja doima kao suvremena verzija inkvizicije. S puno vikanja, urlanja, otvorenih prijetnji, prepredenih obećanja, podmićivanja poklonima i videoigricama, teatralnih gesta, dojmljivih govora, mirenja punog emocija i dramatičnih odlazaka s pozornice. Svaka ocjena je pitanje života i smrti.

Građanin K, Alex Gibney, '128

Građanin K dobitnik je ovogodišnje posebne nagrade Mojoj generaciji koju dodjeljuje ravnatelj Zagreb Doxa Nenad Puhovski. Film analizira postsovjetsku Rusiju kroz prizmu Mihaila Hodorovskog, tajanstvenog ruskog oligarha koji je postao disident i kritičar Putinova režima. Ganas živi u Londonu odakle često istupa s kritikama upućenima ruskom predsjedniku. Kroz priču o Hodorovskom, Oskarovac Gibney propituje međuigru oligarhije i vlasti koja je imala razoran učinak na demokraciju u Rusiji.







Osoba, Sunčica Ana Veldić, 8

Autorica Osobe stanuje u zgradi u centru Zagreba koji je devastirao potres pa utočište pronalazi na jednom sjevernodalmatinskom otoku. I dok provodi vrijeme snimajući idilične prizore osamljene uvale uspavanog gradića pod karantenom, njena kamera voajerski uočava zanimljiv prizor. Novi film nagrađivane autorice kratkometražnih dokumentaraca dobio je posebno priznanje na Corona Short Film Festival 2020.



Pitaj slobodno, Robert Zuber '44



Dokumentarac propituje kontroverznu temu cijepljenja oko koje su se građani polarizirali u dva ljuta tabora. U fokusu je znanstvenik koji propituje dogmu u cijepljenju u zemljama Balkana kao i nedostatak kulture dijaloga kada se raspravlja o ovoj temi. Autor se stoga pita je li moguće naći zajednički jezik između onih koji tvrde da ne postoji alternativa cijepljenju i onih koji mu se ne protive, ali ipak žele znati jesu li cjepiva koja dobivamo sigurna?

Za Samu

Želim da shvatiš za što se borimo – poručuje Waad Al-Khateab u filmu koji je posvetila novorođenoj kćeri, a njime dokumentira sirijski ustanak u pobunjeničkoj utvrdi Alepu sve do prisilne evakuacije krajem 2016. Zaslužio je brojne nagrade, lani je dobio “europskoga Oscara”, a bio je i kandidat i za američki zlatni kipić.