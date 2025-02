VIDEO Prošetajte se novim zagrebačkim tramvajem: Isprobali smo tapecirung na sjedalima, ali i USB priključke

Potrebno je još obaviti testne vožnje, prilagoditi ga softveru i obučiti vozače pa bi za nekoliko tjedana novi ZET-ov niskopodni tramvaj mogao i s putnicima početi krstariti zagrebačkim tračnicama. Nakon što je stiglo u garažu na Remizi, jučer je i službeno predstavljeno prvo od 20 vozila naručenih od tvrtke Končar, ali i, kako je napomenuo gradonačelnik Tomislav Tomašević, prvi novi tramvaj koji je metropola dobila u posljednjih 15 godina.

Riječ je o modelu TM2400 koji se posljednjih godinu dana proizvodio u Končarevoj tvornici, a dio je akvizicije od 20 vozila koju je Grad pokrenuo u ožujku 2023. Investicija je vrijedna 47,2 milijuna eura, a novac je osiguran u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Lanjskoga je rujna s Končarom potpisan ugovor za proizvodnju još 20 tramvaja, a oni će se pak financirati iz operativnog fonda Konkurentnost i kohezija. Svih 40 vozila, kažu u Gradu, trebalo bi biti isporučeno do 2027.

Novi tramvaj dug je 20,5 metara i ima kapacitet za 115 putnika, uključujući 27 sjedećih mjesta. Nešto je, dakle, kraći od starije "braće", modela TMK2200 i TMK2300, koje viđamo po gradskim tračnicama. Ima i manje sjedala, no u Gradu kažu da će duži tramvaji biti dio planirane nabavke još 40 primjeraka.

Vozilo je opremljeno i platformama za ulaz invalidskih kolica, a uređaji za poništavanje karata nalaze se kod svakih vrata. Jedan od noviteta su senzori koji broje putnike u tramvaju, a sjedala su izrađena od plastike i tapecirana gumom, što će, kako ističu u ZET-u, olakšati njihovo održavanje. Na prvi se pogled čine neudobnima, no uvjerili smo se da je to krivi dojam, iako su i uža od onih na koje smo navikli. I prolazi su nešto uži nego u tramvajima koji trenutačno kruže metropolom, no novi bi raspored sjedala mogao obradovati putnike jer su međusobno udaljenija. Među novitetima su i USB priključci, i to A i C varijante, koji će putnicima omogućiti punjenje mobitela za vrijeme vožnje, a u tramvaju ih je šest. Informacije o ruti i stajalištima pak doznavat će putem sustava najave i novih displeja.

Premda trenutačno stanje zagrebačkih tračnica to uglavnom ne dopušta, novi TMK2400 u vožnji može dostići brzinu od 70 kilometara na sat, a opremljen je i baterijama koje se pune tijekom kočenja. Time se smanjuje potrošnja električne energije te se omogućuje tramvaju da nastavi vožnju na manjoj udaljenosti čak i u slučaju kvara u naponskoj mreži.

A pita li se vozače ZET-a, ispunio je njihova očekivanja. Sviđa im se, kažu, to što kočnica više nije smještena na upravljačkoj ploči već na tlu, kao u automobilu, a pozitivna je stvar i unaprijeđen displej kojim će lakše moći vidjeti putnike dok ulaze i izlaze iz vozila. – To su neke od korekcija koje smo tražili, a one omogućavaju sigurniju vožnju. Zvono kojim upozoravamo pješake i druge vozače također sad stišćemo nogama umjesto rukama, što znači da možemo brže i bolje reagirati – govori nam tramvajac i predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Anto Jelić.

Zetovci su, dodaje, pozitivno reagirali i na izmjene u vozačkoj kabini, koja je također dizajnirana tako da im bude udobnija. – Iza vozača je poluzatvoreni prostor pa se ljudi više ne mogu navirivati, a i prilagodili su ga tako da nam osvjetljenje tramvaja ne radi odsjaj na radnoj konzoli. Jedina je zamjerka možda to što nema naslonjač za ruku – kaže Jelić.

Tomašević i suradnici komentirali su jučer i druge aktualne teme, uključujući informaciju o zaštitaru u jednoj školi koji je na posao došao pijan. Njegova zamjenica Danijela Dolenec potvrdila je da se incident dogodio te najavila oštar razgovor sa zaštitarskom tvrtkom u kojoj je zaposlen.

– Grad je osigurao zaštitare za 116 škola, a prema sastancima s ravnateljima, ta je suradnja dobra. Ovo je izolirani incident koji smatramo grubim kršenjem ugovora, tražit ćemo očitovanje zaštitarske tvrtke i da se to, naravno, ne ponovi – kazala je Dolenec. Tomašević se osvrnuo i na nastup Marka Perkovića Thompsona na Trgu bana Jelačića na dočeku rukometaša.

– Igrači su nakon finala tražili da im se pridruži, budući da su njegovu pjesmu pjevali za vrijeme cijelog prvenstva. On nije moj ni glazbeni ni politički izbor, ali nisam za prisilne zabrane koncerata. Što se tiče nastupa na Hipodromu, nemam ništa novo za reći, odluku donosi ustanova Upravljanje sportskim objektima – rekao je.