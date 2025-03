VIDEO Bernardić si je napisao himnu za kampanju, poslušajte ju

Jedan od kandidata za gradonačelnika Zagreba, Davor Bernardić, objavio je pjesmu za kampanju uoči lokalnih izbora. Tekst pjesmu nazvanu "Servus grade moj", potpisuje sam Bernardić, a sudjelovali su i zagrebački reper Lermi i glazbenik Kiki Rahimovski.

– Ovo nije politička kampanja, ovo je za Zagreb – jer tko pjeva, zlo ne misli. Grad je mnogo više od politike – on je emocija, uspomene, ljudi. Odrastao sam u njemu i za njega me vežu prekrasna sjećanja na svakom koraku – od povijesnog Gornjeg grada, preko najljepšeg Trga, pa sve do Bundeka i Jaruna. Ova pjesma je moj način da zahvalim Zagrebu i podijelim ljubav prema njemu. Drago mi je da su Lermi i Kiki svojim talentom dali dušu ovim stihovima – rekao je Bernardić.