OBUSTAVA USLUGE

Važna obavijest Zagrebačkog holdinga: Na reciklažnim dvorištima više ne možete odlagati ovu vrstu otpada

Autor
Hana Ivković Šimičić
11.09.2025.
u 09:53

Razlog obustave je nemogućnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da osigura ovlaštenog sakupljača EE otpada na području Hrvatske

Na reciklažnim dvorištima u Zagrebu privremeno se obustavlja zaprimanje određenih vrsta električnog i elektroničkog (EE) otpada, javljaju iz Zagrebačkog holdinga. Riječ je prvenstveno o malim kućanskim aparatima i elektroničkoj opremi (poput mobitela, tableta, prijenosnih računala, televizora, električnih alata, igraćih konzola te audio i video opreme). Razlog obustave je nemogućnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da osigura ovlaštenog sakupljača EE otpada na području Hrvatske.
 
"Fond je još sredinom veljače 2025. ostao bez ovlaštenog sakupljača za kategorije EE otpada 2-6, a do danas nije sklopljen novi ugovor. Posljedično, došlo je do poteškoća u radu brojnih pružatelja javne usluge, uključujući i privremenu obustavu zaprimanja na reciklažnim dvorištima.
 
Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, pružatelji javne usluge ne smiju samostalno skladištiti niti oporabljivati navedeni otpad. Građani Zagreba na reciklažnim dvorištima mjesečno predaju oko 80 tona malih kućanskih aparata i elektroničke opreme, no nakon što su iscrpljene sve mogućnosti za nastavak urednog zaprimanja otpada, podružnica Čistoća prisiljena je privremeno obustaviti tu uslugu.

"Pozivamo Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti da u što kraćem roku osigura nastavak redovitog zaprimanja tog otpada od građana", poručili su u komunalnom megadivu. 

Veliki kućanski aparati i bijela tehnika (hladnjaci, zamrzivači, štednjaci, perilice rublja i posuđa i klima uređaji) i dalje se uredno zaprimaju, a detaljan popis kategorija EE otpada na koje se odnosi obustava: 

  • Mali kućanski aparati (usisavači, mikrovalne pećnice, tosteri, glačala, kuhala za vodu, aparati za kavu i slično).
  • Informatička i telekomunikacijska oprema (stolna i prijenosna računala, pisači, mobiteli, tableti, telefoni, mrežna oprema).
  • Potrošačka elektronika (televizori, radio uređaji, glazbene linije, video i DVD uređaji, fotoaparati, kamere).
  • Rasvjetna oprema (fluorescentne cijevi, kompaktne fluorescentne žarulje, LED svjetiljke, svjetla koja sadrže živu).
  • Električni i elektronički alati (bušilice, pile, šivaće mašine, kosilice).
  • Električne igračke, oprema za slobodno vrijeme i sport (igraće konzole, trkaći vlakovi na struju, sprave za vježbanje s elektronikom).

