FOTO/VIDEO Kaos na ulicama Zagreba, Slavonska i Selska zakrčene, iz Grada otkrivaju kad bi radovi na ključnom raskršću mogli biti gotovi

Gužve na zagrebačkim ulicama u jutarnjim satima, kada većina građana odlazi na posao, nisu ništa novo, no one su postale posebno velike nakon požara Vjesnikova nebodera. Naime, od tada je na snazi privremena regulacija prometa. Provjerili smo kako je točno jutros izgledala situacija na Selskoj i Horvaćanskoj cesti, a stanje možete pogledati na snimci.

Osim toga, svratili smo i do Slavonske avenije gdje smo razgovarali s Markom Velzekom, zamjenikom zagrebačkog pročelnika za promet. Otkrio je kako napreduju radovi: "Očekivani rok dovršetka od prvog dana bio je sedam do deset dana. Mi sad stojimo poprilično dobro, čak smo možda i ispred roka. Radovi će biti prije završeni."

"Semafor je jučer prebačen, program je već pripremljen, sada čekamo da bude uspostavljena ostala signalizacija. Za vikend planiramo pustiti promet", kazao je te pozvao građane na strpljenje i razumijevanje. "Dan plus-minus, tu smo negdje. Radovi su počeli u subotu, do kraja tjedna će to biti sigurno u funkciji."

Naime, od požara Vjesnikova nebodera, gužve se u Zagrebu stvaraju se sve ranije ujutro. Mnogi u pokušaju da izbjegnu najveće zastoje sada na posao kreću znatno prije nego inače. Podsjetimo, Grad Zagreb je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirao privremenu prometnu regulaciju, a ona izgleda ovako:

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

"Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji smjer", naveli su prošli tjedan iz Grada.