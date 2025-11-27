Naši Portali
VELIKE GUŽVE OD JUTRA

FOTO/VIDEO Kaos na ulicama Zagreba, Slavonska i Selska zakrčene, iz Grada otkrivaju kad bi radovi na ključnom raskršću mogli biti gotovi

Foto: Katja Knežević
Autori: Katja Knežević, Nikolina Orešković
27.11.2025.
u 09:05

Nakon požara Vjesnikova nebodera, Grad Zagreb je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirao privremenu prometnu regulaciju

Gužve na zagrebačkim ulicama u jutarnjim satima, kada većina građana odlazi na posao, nisu ništa novo, no one su postale posebno velike nakon požara Vjesnikova nebodera. Naime, od tada je na snazi privremena regulacija prometa. Provjerili smo kako je točno jutros izgledala situacija na Selskoj i Horvaćanskoj cesti, a stanje možete pogledati na snimci.

Osim toga, svratili smo i do Slavonske avenije gdje smo razgovarali s Markom Velzekom, zamjenikom zagrebačkog pročelnika za promet. Otkrio je kako napreduju radovi: "Očekivani rok dovršetka od prvog dana bio je sedam do deset dana. Mi sad stojimo poprilično dobro, čak smo možda i ispred roka. Radovi će biti prije završeni." 

"Semafor je jučer prebačen, program je već pripremljen, sada čekamo da bude uspostavljena ostala signalizacija. Za vikend planiramo pustiti promet", kazao je te pozvao građane na strpljenje i razumijevanje. "Dan plus-minus, tu smo negdje. Radovi su počeli u subotu, do kraja tjedna će to biti sigurno u funkciji."

Naime, od požara Vjesnikova nebodera, gužve se u Zagrebu stvaraju se sve ranije ujutro. Mnogi u pokušaju da izbjegnu najveće zastoje sada na posao kreću znatno prije nego inače.  Podsjetimo, Grad Zagreb je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirao privremenu prometnu regulaciju, a ona izgleda ovako: 

  • Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.
  • Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.
  • Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
  • Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.
  • Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

"Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji smjer", naveli su prošli tjedan iz Grada.
FOTO Ovdje se radilo, zabavljalo, živjelo: Pogledajte fotografije iz najslavnijih dana Vjesnika
Ključne riječi
požar Vjesnika gužve promet

Avatar Zavratnica
Zavratnica
08:35 27.11.2025.

Buržoazijo, vozite Bajsove kao u MOŽEMO prijateljskim Vijetnamu, Kambođi i Laosu. Za to vrijeme slušajte Lepu Brenu i Slatki greh,pa će putovanje na posao brzo proći.

Avatar Samodesno
Samodesno
08:40 27.11.2025.

Svi na bicikle kao naš vrli gradonačelnik kokem je to prvi posao kojega je dobio u četrdesetoj godini života.

PV
prcko.vita
08:22 27.11.2025.

Zna se da mafija voli da pere novce u nekretnine, ništa novoga. Ako slučajno neki građanin negoduje i žali se što stoji u koloni i gužvi, pitajte ga za koga je glasao. Većina je odabrala Senfa umjesto pametnih ljudi koji bi znali riješiti ovo. Dakle, što se sada žališ? Jesi glasao? I? Sada uživaj. Za tebe je Zagreb ovaj sada ovakav, najbolji.

Želite prijaviti greške?

