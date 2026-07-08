Grad širi mrežu podzemnih spremnika, no jedan dio centra Zagreba još mora pričekati. Evo i zašto

Stanovnici Nove Vesi još će morati pričekati na podzemne spremnike za otpad. Iz Grada Zagreba poručuju kako se za to područje trenutačno provode dodatne tehničke analize zbog specifične konfiguracije terena, uskih ulica i ograničenog prostora za manipulaciju. Na pitanje građana postavljeno na tribini Večernjeg lista za Donji Grad - Medveščak i Gornji Grad i kada će podzemni spremnici biti postavljeni u Novoj Vesi, iz Grada odgovaraju da se ondje još ispituje izvedivost projekta.

Ističu kako je u protekle tri godine na području užeg centra Zagreba postavljeno ukupno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija. Sustav obuhvaća spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad, papir te plastičnu i metalnu ambalažu. U Gradu navode da podzemni spremnici podižu kvalitetu gospodarenja otpadom, doprinose urednijem izgledu javnih površina i omogućuju građanima veću fleksibilnost pri odlaganju otpada. Zbog velikog interesa i pozitivnih reakcija građana, projekt se nastavlja širiti i izvan najužeg centra.

Tako je već donesena odluka o proširenju zone ugradnje na cijelu Ilicu do okretišta Črnomerec, a u planu su i mjesni odbori Ban Keglević i Petrova te područje uz Maksimirsku cestu do raskrižja s Bukovačkom cestom i Ulicom Svetice. Za Novu Ves, međutim, konačna odluka još nije donesena. Grad objašnjava da se ondje provode dodatne tehničke analize zbog zahtjevne konfiguracije terena, uskih prometnica i ograničenog manipulativnog prostora, što otežava određivanje odgovarajućih lokacija za ugradnju podzemnih spremnika. Sve postojeće i planirane lokacije podzemnih spremnika građani mogu provjeriti na službenoj interaktivnoj karti Grada Zagreba.