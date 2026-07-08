Umiljati Marvel hitno treba barem privremeni smještaj. Ima samo godinu dana, a već se borio s teškim bolestima koje je pobijedio. Do kraja života imat će FIV, no trenutačno su njegovi krvni nalazi uredni, jede, igra se i uživa u životu. Beskrajno je nježan, pun povjerenja i čezne za blizinom čovjeka. Marvel nije mačak koji će se skrivati po kutovima, sklupčat će se uz vas na kauču, pratit će vas po stanu.

Trenutačno Marvel živi u veterinarskoj ambulanti jer Udruga Merida, koja se za njega brine, nema ni privremeni smještaj. U ambulanti može ostati do 16. srpnja kad se ona zatvara zbog godišnjeg odmora. Hitno mu treba barem netko tko će ga pričuvati i na jedno kraće vrijeme. Za njega udruga Merida traži isključivo kućni život, bez izlazaka van, a idealno bi bilo da bude jedina mačka u kući. Kažu, Marvel treba nekoga tko ga neće sažalijevati, nego voljeti. Nekoga tko će mu dati priliku da ostatak svog života zaboravi na sve loše što je morao proći. Za ostale informacije pišite im na udrugamerida@gmail.com.