Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Zlatko Dalić objavio da odlazi s klupe hrvatske reprezentacije!
Evo što je presudilo da se Zlatko Dalić povuče s klupe Hrvatske! To ga je jako pogodilo...
​Dalić: Žalim za jednom odlukom prije osam godina, možda bismo bili svjetski prvaci da sam odlučio drukčije
Tko će zamijeniti Zlatka Dalića na klupi Hrvatske? Stiže nam dobro poznato lice
Pročitajte emotivno pismo kojim se Dalić oprostio od hrvatske reprezentacije
Dalić je izveo najveće nogometno čudo u 76 godina, a jedna stvar za njega je bila uzvišena kategorija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Udomljava se

Umiljati Marvel hitno treba barem privremeni smještaj

Foto: Privatna arhiva
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 13:20

Do 16. srpnja Marvel može biti u veterinarskoj ambulanti, ističu iz udruge Merida. Nakon toga u njoj neće biti nikoga i mačak više ne može ostati

Umiljati Marvel hitno treba barem privremeni smještaj. Ima samo godinu dana, a već se borio s teškim bolestima koje je pobijedio. Do kraja života imat će FIV, no trenutačno su njegovi krvni nalazi uredni, jede, igra se i uživa u životu. Beskrajno je nježan, pun povjerenja i čezne za blizinom čovjeka. Marvel nije mačak koji će se skrivati po kutovima, sklupčat će se uz vas na kauču, pratit će vas po stanu.

Trenutačno Marvel živi u veterinarskoj ambulanti jer Udruga Merida, koja se za njega brine, nema ni privremeni smještaj. U ambulanti može ostati do 16. srpnja kad se ona zatvara zbog godišnjeg odmora. Hitno mu treba barem netko tko će ga pričuvati i na jedno kraće vrijeme. Za njega udruga Merida traži isključivo kućni život, bez izlazaka van, a idealno bi bilo da bude jedina mačka u kući. Kažu, Marvel treba nekoga tko ga neće sažalijevati, nego voljeti. Nekoga tko će mu dati priliku da ostatak svog života zaboravi na sve loše što je morao proći. Za ostale informacije pišite im na udrugamerida@gmail.com.
Ključne riječi
Merida mačak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!