U Gradu Zagrebu oglasili su se oko jutrošnjeg izlaska inspektorata na gradilište u Savskoj. Komentirali situaciju

Državni inspektorat jučer je zatvorio gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice utvrdivši da komora u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod DN 700 nije bila propisno ograđena i označena. Privatni izvođač radova ubrzo nakon toga obavijestio je da promptno postupa po nalogu nadležnog inspektora. Danas popodne je u prostorijama Državnog inspektorata održan sastanak te je dogovoreno da privatna tvrtka koja je izvođač radova izradi plan zaštite rova i postavi dodatnu zaštitnu ogradu.

Što se tiče gradilišta u Zvonimirovoj ulici, Državni inspektorat naložio je postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km. Nakon dostave tražene dokumentacije i provjere provedbe naloženih mjera od strane DIRH-a, završetak postupanja Inspektorata i donošenje odluke o nastavku radova na oba gradilišta izgledno je sutra.