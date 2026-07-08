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GRADILIŠTE JUČER ZATVORENO

U Gradu Zagrebu oglasili su se oko jutrošnjeg izlaska inspektorata na gradilište u Savskoj. Komentirali situaciju

Zagreb: Gradilište u Savskoj i dalje zatvoreno
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
08.07.2026.
u 18:10

Danas popodne je u prostorijama Državnog inspektorata održan sastanak

Državni inspektorat jučer je zatvorio gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice utvrdivši da komora u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod DN 700 nije bila propisno ograđena i označena. Privatni izvođač radova ubrzo nakon toga obavijestio je da promptno postupa po nalogu nadležnog inspektora. Danas popodne je u prostorijama Državnog inspektorata održan sastanak te je dogovoreno da privatna tvrtka koja je izvođač radova izradi plan zaštite rova i postavi dodatnu zaštitnu ogradu.

Što se tiče gradilišta u Zvonimirovoj ulici, Državni inspektorat naložio je postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko 2 km. Nakon dostave tražene dokumentacije i provjere provedbe naloženih mjera od strane DIRH-a, završetak postupanja Inspektorata i donošenje odluke o nastavku radova na oba gradilišta izgledno je sutra.

Potvrdila nam inspekcija! Zatvoreno jedno od najvećih gradilišta u Zagrebu, donosimo detalje
Ključne riječi
radovi gradilište Savska inspektori

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