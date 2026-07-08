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UOČI SJEDNICE SKUPŠTINE

Mišić: Za dio strateških projekata u Zagrebu nije napravljen nijedan korak

Zagreb: Tomislav Tomašević sa suradnicima održao redovnu konferenciju za medije
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
08.07.2026.
u 14:10

Matej Mišić najavio je i organizacijsku novost. Od sjednice u rujnu bit će osigurana dva radna dana za održavanje sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba ne bi li se izbjegla višesatna zasjedanja do kasno u noć.

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić održao je konferenciju za medije uoči sutrašnje sjednice te je komentirao dnevni red koji se poglavito sastoji od godišnjih izvješća gradskih tvrtki i poslovanju gradonačelnika. Govoreći o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu, naglasio je da je, unatoč manjku od oko 50 milijuna eura, on u cijelosti pokriven prenesenim viškom od 136 milijuna eura iz prethodne godine zahvaljujući konsolidaciji gradskih financija.

– Kada govorim o izvršenju proračuna, primarno je važno gledati ono što je meni kao predsjedniku Gradske skupštine bitno, a to je realizacija kapitalnih projekata u objekte društvene djelatnosti – poručio je predsjednik Mišić, naglasivši da ulaganja u škole, vrtiće, sportske objekte i poslijepotresnu obnovu bilježe znatan napredak. Realizacija je skočila na 62,1 posto, odnosno izvršen je 181 od planirana 292 milijuna eura, što je znatan napredak u odnosu na prethodnu godinu kada je ta brojka stajala na tek 125 milijuna eura. Među ključnim kapitalnim investicijama izdvajaju se projekti poput novog centra Paromlin s 27,1 milijunom eura, bazena Špansko s 15,2 milijuna te kompleksa Podbrežje u koji je uloženo 9,3 milijuna eura.

Međutim, predsjednik Gradske skupštine otvoreno je upozorio da se u 2025. godini na „čistoj nuli“ našlo nekoliko strateških projekata, poput Osnovne škole Blato, Doma za starije Prečko, ambulante u Sesvetskom Kraljevcu i revitalizacije Jarunskog jezera, zbog čega je SDP amandmanima u proračunu za 2026. godinu upravo za te projekte predložio dodatna sredstva.

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Zagreb: Tomislav Tomašević sa suradnicima održao redovnu konferenciju za medije
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Osvrćući se na drugu točku dnevnog reda, predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić ocijenio je da su rezultati Programa građenja komunalne infrastrukture nezadovoljavajući, osobito u segmentima javne rasvjete te groblja i krematorija te najavio da će se konačno stajalište o izvješću zauzeti nakon dostave dodatnih podataka i obrazloženja.

 – Interes zajednice je da se projekti koje predlaže mjesna samouprava realiziraju, a ovi rezultati pokazuju nedovoljno dobar odnos gradskih ureda i trgovačkih društava prema prijedlozima koji dolaze iz lokalne zajednice te smatram da u tom dijelu postoji prostor za znatno bolje izvršenje – rekao je. 

I dok je pohvalio činjenicu da su programi održavanja javnih površina i komunalne infrastrukture ostvarili visoku razinu realizacije od 94, odnosno 97 posto, kritizirao je izvješće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti u 2025. godini. Predsjednik Gradske skupštine rekao je da je realizacija gradskih četvrti solidna, no realizacija malih komunalnih aktivnosti koje predlažu mjesni odbori je „katastrofalna“.

 – Ako nije moguće realizirati određene projekte, onda je to nužno komunicirati s mjesnom samoupravom, a ne da Gradska skupština osigurava sredstva, da mjesna samouprava, odnosno mjesni odbori, daju svoje prijedloge, sastavljaju programe, koji se onda realiziraju u ovako malom broju – istaknuo je Mišić napominjući da će Klub SDP-a zauzeti konačno stajalište o ovim točkama kada dobiju detaljne analize i obrazloženja koja su službeno zatražena od nadležnih gradskih ureda.

Na kraju konferencije za medije predsjednik Gradske skupštine najavio je i organizacijsku novost. Od sjednice u rujnu bit će osigurana dva radna dana za održavanje sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba ne bi li se izbjegla višesatna zasjedanja do kasno u noć.

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