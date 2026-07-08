Mišić: Za dio strateških projekata u Zagrebu nije napravljen nijedan korak

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić održao je konferenciju za medije uoči sutrašnje sjednice te je komentirao dnevni red koji se poglavito sastoji od godišnjih izvješća gradskih tvrtki i poslovanju gradonačelnika. Govoreći o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu, naglasio je da je, unatoč manjku od oko 50 milijuna eura, on u cijelosti pokriven prenesenim viškom od 136 milijuna eura iz prethodne godine zahvaljujući konsolidaciji gradskih financija.

– Kada govorim o izvršenju proračuna, primarno je važno gledati ono što je meni kao predsjedniku Gradske skupštine bitno, a to je realizacija kapitalnih projekata u objekte društvene djelatnosti – poručio je predsjednik Mišić, naglasivši da ulaganja u škole, vrtiće, sportske objekte i poslijepotresnu obnovu bilježe znatan napredak. Realizacija je skočila na 62,1 posto, odnosno izvršen je 181 od planirana 292 milijuna eura, što je znatan napredak u odnosu na prethodnu godinu kada je ta brojka stajala na tek 125 milijuna eura. Među ključnim kapitalnim investicijama izdvajaju se projekti poput novog centra Paromlin s 27,1 milijunom eura, bazena Špansko s 15,2 milijuna te kompleksa Podbrežje u koji je uloženo 9,3 milijuna eura.

Međutim, predsjednik Gradske skupštine otvoreno je upozorio da se u 2025. godini na „čistoj nuli“ našlo nekoliko strateških projekata, poput Osnovne škole Blato, Doma za starije Prečko, ambulante u Sesvetskom Kraljevcu i revitalizacije Jarunskog jezera, zbog čega je SDP amandmanima u proračunu za 2026. godinu upravo za te projekte predložio dodatna sredstva.

FOTO Ovako izgleda zatvoreno Tomaševićevo gradilište

Osvrćući se na drugu točku dnevnog reda, predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić ocijenio je da su rezultati Programa građenja komunalne infrastrukture nezadovoljavajući, osobito u segmentima javne rasvjete te groblja i krematorija te najavio da će se konačno stajalište o izvješću zauzeti nakon dostave dodatnih podataka i obrazloženja.

– Interes zajednice je da se projekti koje predlaže mjesna samouprava realiziraju, a ovi rezultati pokazuju nedovoljno dobar odnos gradskih ureda i trgovačkih društava prema prijedlozima koji dolaze iz lokalne zajednice te smatram da u tom dijelu postoji prostor za znatno bolje izvršenje – rekao je.

I dok je pohvalio činjenicu da su programi održavanja javnih površina i komunalne infrastrukture ostvarili visoku razinu realizacije od 94, odnosno 97 posto, kritizirao je izvješće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti u 2025. godini. Predsjednik Gradske skupštine rekao je da je realizacija gradskih četvrti solidna, no realizacija malih komunalnih aktivnosti koje predlažu mjesni odbori je „katastrofalna“.

– Ako nije moguće realizirati određene projekte, onda je to nužno komunicirati s mjesnom samoupravom, a ne da Gradska skupština osigurava sredstva, da mjesna samouprava, odnosno mjesni odbori, daju svoje prijedloge, sastavljaju programe, koji se onda realiziraju u ovako malom broju – istaknuo je Mišić napominjući da će Klub SDP-a zauzeti konačno stajalište o ovim točkama kada dobiju detaljne analize i obrazloženja koja su službeno zatražena od nadležnih gradskih ureda.

Na kraju konferencije za medije predsjednik Gradske skupštine najavio je i organizacijsku novost. Od sjednice u rujnu bit će osigurana dva radna dana za održavanje sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba ne bi li se izbjegla višesatna zasjedanja do kasno u noć.