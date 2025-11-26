Legendarni urednici iz Vjesnikova nebodera: Kako smo stvarali milijunske naklade

Samo trenutak bio je dovoljan da se u pakleni toranj pretvori Vjesnikov neboder, posljednjih pola stoljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba i kucajuće srce hrvatskog novinarstva, u svome zlatnom dobu, moćno medijsko središte koje je svakodnevno proizvodilo neke od najutjecajnijih tiskanih izdanja u regiji.



Njegova prepoznatljiva fasada od reflektirajućeg stakla u smeđim i narančastim tonovima, koje je odbijalo toplinu, a propuštalo svjetlost, u prošlosti mu je priskrbila nadimak Čokoladni toranj, dok je njegova konstrukcija omogućila tada revolucionaran koncept otvorenih uredskih prostora po katovima, savršeno prilagođenih hektičnom ritmu novinskih redakcija, pa i 5000 ljudi koji su u njemu pronašli svoj dom. Za generacije novinara Vjesnik nije bio samo uredski prostor u doba kada su njegovi hodnici vrvjeli poput košnice, kada je kompleks funkcionirao kao mali grad, sa svojom bankom, poštom, ambulantom, restoranom, kafićem i neprocjenjivo vrijednom arhivom u utrobi nebodera.