Radovi u tijeku! Započela dugoočekivana rekonstrukcija ulice na istoku Zagreba

Gradska četvrt Gornja Dubrava započinje s dugo očekivanom rekonstrukcijom Ulice Rudolfa Ivankovića na istoku grada, u naselju Dubec iz sredstava Plana komunalnih aktivnosti (PKA). Kako su istaknuli iz VGČ Gornja Dubrava radovi su započeli jučer, a trajat će do kraja mjeseca, odnosno do 31. srpnja. Rekonstrukcija će obuhvatiti dionicu od kućnog broja jedan do broja 35, dodali su.

Cilj zahvata je poboljšanje uvjeta života građana, objasnili su, dok su stanovnike zamolili za strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije. – Ovim zahvatom dodatno unapređujemo komunalnu infrastrukturu i kvalitetu života naših sugrađana, a zahvaljujemo svim stanovnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova te poštivanju privremene prometne regulacije. Nastavljamo raditi na uređenju Gornje Dubrave – korak po korak, projekt po projekt – kazali su iz VGČ Gornja Dubrava.