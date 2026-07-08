Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠETAK SE OČEKUJE KRAJEM MJESECA

Radovi u tijeku! Započela dugoočekivana rekonstrukcija ulice na istoku Zagreba

Facebook screenshot
Autor
Ana Vrbanek
08.07.2026.
u 15:30

– Ovim zahvatom dodatno unapređujemo komunalnu infrastrukturu i kvalitetu života naših sugrađana, a zahvaljujemo svim stanovnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova – kazali su iz VGČ Gornja Dubrava.

Gradska četvrt Gornja Dubrava započinje s dugo očekivanom rekonstrukcijom Ulice Rudolfa Ivankovića na istoku grada, u naselju Dubec iz sredstava Plana komunalnih aktivnosti (PKA). Kako su istaknuli iz VGČ Gornja Dubrava radovi su započeli jučer, a trajat će do kraja mjeseca, odnosno do 31. srpnja. Rekonstrukcija će obuhvatiti dionicu od kućnog broja jedan do broja 35, dodali su.

Cilj zahvata je poboljšanje uvjeta života građana, objasnili su, dok su stanovnike zamolili za strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije. – Ovim zahvatom dodatno unapređujemo komunalnu infrastrukturu i kvalitetu života naših sugrađana, a zahvaljujemo svim stanovnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova te poštivanju privremene prometne regulacije. Nastavljamo raditi na uređenju Gornje Dubrave – korak po korak, projekt po projekt – kazali su iz VGČ Gornja Dubrava.

FOTO Aktivno na vrhu HNK! U tijeku su radovi na sanaciji krova, ovo je razlog
1/7
Ključne riječi
Dubec Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!