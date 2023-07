Tomašević: Kakva je to poruka za naše društvo kad netko pod anonimnim pritiscima mora dati ostavku

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je sa suradnicima nove podzemne spremnike na Ilirskom trgu te nove značajke aplikacije „RazvrstajMojZG".

Nakon predstavljanja gradonačelnik je održao i redovnu konferenciju za medije na kojoj je, među ostalim, komentirao izvanrednu i neopozivu ostavku koju je jučer podnijela ravnateljica Svetog Duha, Ana-Maria Šimundić.

– Lani smo preko zagrebačkog Holdinga pozvali zainteresirane tvrtke da predstave svoje podzemne spremnike na nekoliko lokacija u metropoli. Javilo se nekoliko tvrtki, prvi je bio set podzemnih spremnika u Masarykovoj, a uz ove postavljene na Ilirskom trgu te na Kaptolu, ukupno je u funkciji devet spremnika – kazao je Tomašević te dodao kako je za dobavljač spremnika na Ilirskom trgu tvrtka Gradatin d.o.o.

Jedan je spremnik tako namijenjen za odlaganje miješanog komunalnog otpada, drugi za biootpad, a treći pak za papir, plastiku i metal.

– To je, naime, jedna od novosti jer nastojimo podzemnim spremnicima čija smo postavljanja najavili u kolovozu, zamijeniti zelene otoke – kazao je te podsjetio kako već idućeg mjeseca počinje ugradnja 150 podzemnih spremnika, nabavljenih putem javne nabave.

Što se aplikacije „RazvrstajMojZG" tiče novitet je taj da će sugrađani koji u periodu od pet mjeseci, barem jednom mjesečno u reciklažno dvorište predaju bilo kakvu vrstu otpada, na poklon će dobiti paket plavih vrećica.

Na pitanje novinara gradonačelnik je komentirao i raskid ugovora o izgradnji kompostane u Novskoj.

– Što se tiče Novske, ja sam rekao prije mjesec dana da odustajemo od kompostane. To je 105 kilometara daleko, ja sam od prije skeptičan o tom projektu. To je pokrenula prošla uprava. Ali glavni razlog je bio promjena pravila Europske komisije. Najkorisnije je da kompostana i sortirnica bude na jednom mjestu, to je u Resniku – istaknuo je.

O Svetom Duhu

– Zahvaljujem profesorici Šimundić na svemu što je učinila u ovih godinu i pol i moram priznati da mi je žao i ne samo žao, pitam se kakva je to poruka za naše društvo kad netko pod anonimnim pritiscima mora dati ostavku. Radi se o osobi koja je jedna od najcitiranijih hrvatskih znanstvenica u svijetu u svim znanstvenim disciplinama. Ona je iz same bolnice i uzela je težak zadatak, napravila je impresivne rezultate, od likvidnosti, javnih nabava i lista čekanja – kazao je Tomašević te dodao kako je jučer, prije njenog poteza, s ravnateljicom o svemu razgovarao.

– Nezadovoljan sam kako se izvještavalo o bolnici Sveti Duh. Ispadalo je da je to najgora bolnica u Hrvatskoj. Što nije. Dapače, udruge pacijenata su govorile da je to medijska hajka. Imali smo predstavnike drugih gradskih bolnica koji su izlazili van i govorili da je u njihovim bolnicama još gore, ali se o tome ne piše. Stvarao se pritisak, medijska hajka, koja u konačnici šteti samoj bolnici –rekao je. Dodao je i kako će odluku o v.d. ravnateljice donijeti Upravno vijeće, a natječaj će se raspisati u roku od 30 dana.