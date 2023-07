Ravnateljica Sv. Duha podnijela neopozivu ostavku: 'Prijetili su mi da će me progutati podzemlje'

Tijela na podu mrtvačnice, ulazak enterovirusa, žena koja se ugušila pecivom... Brojni skandali tresli su zagrebačku bolnicu Sveti Duh zadnjih nekoliko mjeseci. A mnogi su se pitali je bolnica postala poligon za političke obračune.

Danas je ravnateljica Ana-Maria Šimundić podnijela neopozivu ostavku. U pismu navodi kako smatra da je to u najbolje interesu bolnice, zaposlenika i pacijenata.

Njeno pismo upućeno Upravnom vijeću Bolnice prenosimo u cjelosti:

"S današnjim danom podnosim neopozivu ostavku na mjesto ravnateljice Kliničke bolnice „Sveti Duh“. Ovu odluku donosim zato što sam uvjerena da je to u najboljem interesu naše bolnice, njenih zaposlenika i naših pacijenata. Moj cilj je bio učiniti našu bolnicu boljim mjestom za pacijenta, stvoriti ugodnu radnu okolinu njenim djelatnicima, biti poželjan poslodavac i odgovorno upravljati novcem poreznih obveznika. Svaka odluka koju sam donijela bila je vođena upravo tom idejom.

Nažalost, moji ciljevi, potezi i odluke nekima nisu odgovarali. Umjesto argumenata i dijaloga, oni kojima su moje odluke ugrozile osobne, ideološke i političke interese, pokrenuli su nemilosrdnu, beskrupuloznu borbu protiv mene i mojih bliskih suradnika s ciljem da nas okarakteriziraju kao nestručne, korumpirane i nesposobne te da nas natjeraju da odemo. Bila je to prava hajka. Tu je hajku vodila jedna skupina djelatnika bolnice koja se kukavički skrivala pod krinkom anonimnih prijava i pamfleta i uživala snažnu i učinkovitu podršku u moćnim saveznicima izvan bolnice. Svojim su me djelovanjem od prvog dana mog mandata sustavno onemogućivali u realizaciji mog Programa na temelju kojeg sam imenovana.

Ti su anonimni junaci protiv mene i mojih suradnika podnijeli preko dvadeset anonimnih kaznenih prijava kojima nam se na teret stavljaju brojna kaznena djela, a te su anonimne prijave za sobom pokretale brojne inspekcije državnih institucija i ogroman medijski interes. U takvim je uvjetima zasta bilo neizdrživo funkcionirati. Odgovorno odbacujem sve zlonamjerne insinuacije iz tih prijava i uvjerena sam da će istražni postupci potvrditi njihovu besmislenost i zlu namjeru anonimnih prijavitelja, kao i da ćemo ja i moji suradnici pred svakim pravednim sudom uspjeti dokazati našu nevinost. Od te sam skupine junaka primala i prijetnje. Poručivali su mi da neće stati sve dok ne odstupim, te da se nakon što me smijene, nigdje više u Hrvatskoj neću moći zaposliti. Prijetili su mi da će me progutati podzemlje i javno objavljivali na društvenim mrežama što smjeraju, veseleći se tome kao da je to dječja igra, a ne poigravanje s ljudskim životima. Te sam prijetnje prijavila policiji i nadam se da će odgovorne sustići pravda. Unatoč nepodnošljivim uvjetima u kojima smo kao Uprava funkcionirali, u ovom kratkom vremenu uspjeli smo pokrenuti brojne inicijative i iza sebe imamo i ozbiljne rezultate.

Odgovornim poslovanjem značajno smo povećali prihode od vlastitog rada i smanjili rashode. Tijekom 2022. godine od vlastitog smo rada ostvarili čak 60 milijuna kuna više prihoda, tj. 10% više u odnosu na godinu prije, dok prihodi u prvom kvartalu ove godine iznose čak 30% više u odnosu na prethodni period. Zbog tako odgovornog poslovanja bolnica je bila u mogućnosti značajno uspješnije podmirivati svoje dugove prema svojim dobavljačima. U 2022. godini naša je bolnica ostvarila najbolju likvidnost u posljednjih desetak godina. Smanjili smo mjesečni dug koji bolnica stvara svojim poslovanjem za 50% u prvoj godini mandata te za 70% u prvom kvartalu ove godine.

Prepolovili smo iznos sredstava kojim je država sanirala naše poslovanje, u odnosu na 2021. godinu, kada je na vlasti bila prethodna Uprava. 2 Značajno smo skratili liste čekanja na brojne usluge i osigurali ženama pravo na prekid trudnoće, nakon što im je to pravo sedam godina u našoj bolnici bilo onemogućeno. U okviru naše dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije liječio se rekordno velik broj pacijenata u odnosu na protekli period.

Značajno smo smanjili prosječan broj dana bolničkog liječenja po pacijentu u usporedbi s proteklih nekoliko godina. Uvedene su i brojne druge zdravstvene usluge koje bolnica prije toga nije nudila te su pokrenuti brojni infrastrukturni projekti. Sve su to su značajni pomaci u kvaliteti poslovanja i zdravstvene skrbi koju pruža naša bolnica. To je trebao biti tek početak promjena koje smo željeli provesti. Vjerujem da bismo kao uprava postigli i puno više da smo imali prilike, da nas nisu bojkotirali i opstruirali oni kojima je vlastiti interes bio važniji od interesa bolnice, oni koji su u proteklih godinu i pol dana vodili ovu prljavu kampanju i gotovo uspjeli od naše bolnice u javnosti stvoriti percepciju da smo mi „bolnica slučaj“.

Naša bolnica svakako ima svojih problema i izazova, ali ništa više ni manje no u drugim bolnicama. Jedina je razlika to što mi svoje probleme rješavamo pod reflektorima medija, a druge bolnice iza zatvorenih vrata. Budući da sam svjesna da će ovaj linč trajati dok god sam ja na poziciji ravnateljice, moj se odlazak nameće kao jedino ispravno i odgovorno rješenje. Stoga odlazim ne zato što više nemam snage za borbu, nego zato što vidim da ova nemilosrdna hajka svakim danom nanosi sve veću štetu bolnici, njenim zaposlenicima i našim pacijentima. Moja je dužnost staviti interes bolnice iznad svog osobnog interesa i učiniti sve da ta borba prestane. Zahvaljujem na suradnji svim dobronamjernim kolegama, koji su cijelo ovo vrijeme bili uz mene i iskazivali mi podršku. Zahvaljujem Upravnom vijeću na podršci i povjerenju.

Najviše od svega zahvaljujem gradonačelniku Grada Zagreba Tomislavu Tomaševiću na povjerenju koje sam od njega i njegovog tima imala od prvog dana. To povjerenje mi je ulijevalo snagu da ustrajem kad je bilo najteže. Hvala mojim dragim prijateljima koji su mi davali podršku i snagu da izdržim i ostanem. Hvala mojoj divnoj obitelji koja mi je pružala bezrezervnu podršku i koja mi je bila moje utočište i oslonac. Bez toga bih vjerojatno puno prije odstupila. Ovo je za mene bila najteža borba u životu. Onima koji ostaju, onima koji svojim znanjem, trudom i predanošću doprinose prepoznatljivosti naše bolnice želim puno uspjeha i zadovoljstva u daljnjem radu.

O anonimnim junacima koji su ovu borbu vodili i svima koji su im u tome zdušno pomagali, neka svatko za sebe donosi svoj sud. Svima im na savjesti ostavljam sve neistine i laži koje su izrekli i objavili. Moja je savjest mirna", navela je u neopozivoj ostavci Ana-Maria Šimundić.

