Herman o ostavci ravnateljice KB Sveti Duh: 'Nisam je očekivao'. Možemo! bez komentara

Predsjednika zagrebačkog HDZ-a Mislava Hemana je vijest o izvanrednoj i neopozivoj ostavci ravnateljice KB Sveti Duh Ane-Marije Šimundić, kaže, pomalo iznenadila.

–To je logična odluka, no nisam ju očekivao ako uzmemo u obzir sve njene dosadašnje poteze. Do ovoga trenutka, naime, ravnateljica Šimundić svu je odgovornost prebacivala na svoje bliske suradnike, nekima je od njih podijelila i otkaze. S druge strane, njena je reakcija logična jer se na Svetom duhu izdogađalo previše toga, a da ravnateljica ne bi podnijela ostavku - kaže Herman te najoštrije osuđuje prijetnje upućene ravnateljici.

Tome, ističe, nije mjesto u civiliziranom društvu.

POVEZANI ČLANCI:

– Koliko je sve to istina, s druge strane, veliko je pitanje. Od svog stupanja na funkciju, ravnateljica je negirala odgovornost za sve što se događalo u bolnici, a ljagu je sa sebe pokušala skinuti na najgori mogući način, davanjem otkaza najbližim suradnicima. To je posljednja stvar koju bi menadžer u zdravstvu trebao napraviti, osobito ako vas suradnici upozoravaju na nepravilnosti - nastavlja Herman koji postavlja pitanje hoće li ravnateljica vratiti Nagradu Grada Zagreba koja joj je dodijeljena. Kada se glasalo o nagradi, bio je protiv toga te zahtijevao da Odbor za javna priznanja Skupštine grada Zagreba kojem je član o svakom kandidatu glasa posebno, no to je odbijeno, pojašnjava.

– Apelirali smo na to da joj se dodjela nagrade odgodi dok se situacija na Svetom Duhu ne riješi jer smo smatrali da nije kandidat za nagradu koja ne samo da je financijski izdašna, već je ponijeti takvu titulu iznimna čast - poručio je Herman.

Iz platforme Možemo! za sada ne žele komentirati ostavku ravnateljice Šimundić.

– Jedino što vam mogu reći da će javnost o svemu obavijestiti gradonačelnik Tomislav Tomašević sutra na redovnoj tiskovnoj konferenciji u 11 sati- poručila je Ivana Kekin, predsjednica Odbora za zdravstvo Skupštine grada Zagreba.

Ostavku očekivanom smatra Igor Peternel, skupštinski zastupnik Domovinskog pokreta. – Tražimo ostavku ravnateljice već tri mjeseca s obzirom na to da je od početka bilo jasno da neće uspostaviti red u bolnici. Također, skandaloznim smatramo i to da je za dobro upravljanje bolnicom nedavno primila Nagradu Grada Zagreba - navodi Peternel koji pozdravlja odluku ravnateljice, no smatra da je zakašnjela.

POVEZANI ČLANCI:

– Domovinski pokret tražit će od gradonačelnika Tomislava Tomaševića i kompletnu smjenu upravnog vijeća KB Sveti duh koje odlučuje o imenovanja ravnatelja te zahtijevati da se imenuje novo kako bi se izabrao ravnatelj koju će u bolnicu unijeti red. U Svetom duhu ima krasnih, stručnih ljudi koje treba pustiti da rade svoj posao i njima treba ravnatelj koji neće inzistirati na ideologiji već na stručnosti - poručio je Peternel.

O ostavici Ane-Marije Šimundić saznao je iz medija, kaže nam Branko Kolarić, vd. predsjednika SDP-a Zagreb i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. – Slučaj Svetog duha već se dugo provlači kroz medije, stvara se atmosfera straha da ne funkcionira, da sustav ne radi. Ravnateljica je od početaka bila pod pritiscima stoga je odlučila da se više ne može nositi s tim. HDZ je pak odlučio da Sveti duh postane državna bolnica, strukture su htjele da blnica s 1600 zaposlenih ne bude više gradska i gospođa Šimundić je odlučila ne biti dio toga - objašnjava Kolarić.

Kao čovjek, nastavlja on, razumije njezinu odluku, no također mu je žao zbog odluke da se KB Sveti duh iz gradske prenamijeni u državnu bolnicu. – Takva je odluka donesena na sastanku Vlade čime je bolnica zapravo nacionalizirana i sve ovo su posljedice te odluke. Sveti duh ima mnogo vrijednih nekretnina, a ovu su situaciju omogućile izmjene zakona protiv kojeg je SDP od samog početka. Zbog toga se i podgrijavala ova neprijatljska atmosfera prema ravnateljici- smatra Kolarić.

>> VIDEO Dr. Ratko Marijević o slučaju zaražene djece na KB Sveti Duh: 'Pokušamo otkriti kako je virus ušao u našu ustanovu'