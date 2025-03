UŽIVO Tomašević: 'U idućem mandatu planiramo izgraditi barem 1000 stanova za priuštivo stanovanje'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održavaju redovnu konferenciju za medije na temu priuštivog stanovanja.

– Prvi puta u povijesti je Europska komisija imenovala povjerenika za stanovanje jer se s time muče mnogi gradovi. Prije svega smo se fokusirali na to da se pravednije koristi postojeći stambeni fond odnosno oni stanovi koji su u vlasništvu grada. Znate da smo imali situacije da ljudi s astronomski visokim prihodima su bili u gradskim stanovima i plaćali kikiriki za korištenje. Bilo nam je jako bitno donijeti odluku o najmu stanova kako bi se pravedno koristio taj fond, a s druge strane da se on ne bi smanjivao donijeli smo odluku o zabrani prodaje gradskih stanova, prodajemo ih samo kada smo na to prisiljeni različitim zakonima – objasnio je Tomašević. Bitno je, rekao je, da se poveća gradski stambeni fond. – Uskoro kreće gradnja 300 stanova za priuštivo stanovanje u Podbrežju, tu smo u fazi izmjene građevnske dozvole i uskoro ćemo krenuti s tim projektom. Čut ćete nešto više i o projektima priuštivog stanovanja u Svetoj Klari, a ići ćemo i s projektom priuštivog stanovanja u Borovju, tamo planiramo 600 stanova. U idućem mandatu planiramo izgraditi barem 1000 stanova – rekao je.

– Grad je vlasnik 6500 stanova, a u idućem mandatu želimo realizirati barem još 100, kroz tri projekta: Podbrežje sa 300 stanova za gotovo 1000 ljudi, mini naselje u borovju sa 600 stanova za oko 1700 ljudi i stambeno naselje u Klari sa 100 stambenih jedinica za oko 300 ljudi – objasnio je Koralaet.