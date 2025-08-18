Naši Portali
ZAVRŠIO U BOLNICI

Užas u Zagrebu: Putnik napao nožem vozača ZET-a

Najnovija vijest
Autor
Hana Ivković Šimičić
18.08.2025.
u 09:42

Dojava je stigla oko 6.15 ujutro, a liječnička pomoć muškarcu pružena je u KBC Zagreb

Djelatnik ZET-a napadnut je jutros na području Peščenice, potvrdili su iz zagrebačke policije. Dojava je stigla oko 6.15 ujutro, a liječnička pomoć muškarcu pružena je u KBC Zagreb. 

Ozlijeđeni je vozač autobusa, a prema neslužbenim informacijama, netko od putnika ga je napao nožem. Riječ je bilo o liniji 225 koja putuje u Kozari Bok. Kako također neslužbeno saznajemo, ozlijeđenog čovjeka je pronašao putnik, a na mjestu događaja pronađen je i nož. Vozač je imao ubodne rane. Teško ozlijeđeni muškarac je, prema posljednjim informacijama, stabilno.

Komentara 8

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
09:51 18.08.2025.

Ma to je neki inženjer , vjerojatno će admin me poslati u blok, pa moram paziti kako da nazovem ovo...

Avatar Cro-Wolf
Cro-Wolf
10:02 18.08.2025.

Da ke Hrvat, već bi pisalo ime i prezime i u kojoj je stranci

GA
Galapa
09:56 18.08.2025.

Ne znam zašto svi prozivaju doseljenike, pa ima Kozari Bok svoje starosjedioce...

