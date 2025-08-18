Užas u Zagrebu: Putnik napao nožem vozača ZET-a

Djelatnik ZET-a napadnut je jutros na području Peščenice, potvrdili su iz zagrebačke policije. Dojava je stigla oko 6.15 ujutro, a liječnička pomoć muškarcu pružena je u KBC Zagreb.

Ozlijeđeni je vozač autobusa, a prema neslužbenim informacijama, netko od putnika ga je napao nožem. Riječ je bilo o liniji 225 koja putuje u Kozari Bok. Kako također neslužbeno saznajemo, ozlijeđenog čovjeka je pronašao putnik, a na mjestu događaja pronađen je i nož. Vozač je imao ubodne rane. Teško ozlijeđeni muškarac je, prema posljednjim informacijama, stabilno.