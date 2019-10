Usred mirne nedjelje totalni krkljanac na zagrebačkim ulicama: 'Zašto stojimo?'

Iako su svi građani navikli da su zagrebačke ulice nedjeljom uglavnom rasterećene zamornih gužvi kakve viđamo radnim danima, stanje na gradskim prometnicama mnogim je vozačima i danas izazvalo glavobolju u metropoli.

Kako nam javljaju čitatelji, u Vukovarskoj je usred mirne nedjelje nastao "totalni krkljanac". Oko 14:30 automobili su dugo stajali na jednom mjestu, ali nitko od vozača nije znao što je uzrok ove neočekivane gužve. "Zašto stojimo? Nitko ne zna!", javljaju nam čitatelji.

No poremećaji u prometu nisu iznenadili samo vozače, nego i korisnike javnog gradskog prijevoza. Naime, zbog održavanja utrke "CRO Race" , danas od 12:30 pa sve do 17 sati tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 ne prometuju Trgom bana Josipa Jelačića, nego preusmjereno preko Glavnog kolodvora i Vodnikove ulice te u nastavku svojim redovnim trasama do krajnjih odredišta.

FOTO Najkritičnije prometnice u gradu (označene crvenom bojom)

Održavanje utrke utjecalo je i na autobusne linije 105, 106, 150, 201, 203, 226, koje prometuju izmijenjenim ili skraćenim trasama, a linija 105 od 10 do 11 nije uopće prometovala.

